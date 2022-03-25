Россия, Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в ходе возобновленной чрезвычайной спецсессии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Гуманитарные последствия агрессии против Украины».

Ее поддержали 140 государств. 5 делегаций – Россия, Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея – выступили против и 38 воздержались.

Резолюция требует, чтобы Россия немедленно прекратила боевые действия в Украине, не совершала нападения на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры.

Ее авторы потребовали обеспечить безопасные проходы для мирных граждан, а также гуманитарный доступ к нуждающимся в помощи.

Генеральная Ассамблея призвала прекратить блокаду украинских городов

В резолюции подчеркивается, что блокада городов в Украине, в частности, города Мариуполя еще более усугубляет гуманитарную ситуацию для гражданского населения и затрудняет усилия по эвакуации. Генеральная Ассамблея призвала прекратить блокаду украинских городов.

Два проекта

На рассмотрение делегатов Генеральной Ассамблеи были представлены два проекта резолюции – соавторами одного, представленного Украиной, выступили 90 стран мира, другой был выдвинут Южной Африкой. В южноафриканском проекте среди прочего содержался призыв к установлению режима прекращения огня и защите гражданского населения. Но он не обвинял в происходящем Россию и не осуждал ее вторжение в Украину. Вслед за принятием резолюции, предложенной Украиной, делегация Южной Африки вынесла на голосование свой проект.

Постоянный представитель Украины Сергей Кислица возразил против голосования по южноафриканскому проекту, сказав, что он является “братом-близнецом” российского проекта, который в среду в Совбезе ООН кроме России поддержала лишь одна делегация.

«Кровь украинских детей»

Посол Украины Сергей Кислица высказался против южноафриканского проекта, сказав, что он «не был результатом консультаций с Украиной или результатом межрегиональных консультаций». Он подчеркнул, что этот текст, «в одностороннем порядке продвигается одной страной и внесен другой, которая даже не пытается это скрыть».

Сергей Кислица провел аналогию с «ребенком, умирающим на руках, и вместо того, чтобы дать ему правильное лекарство… вы выбираете плацебо».

– Вы пойдете этим путем? Вы оставите умирающего ребенка без каких-либо шансов на выживание? Только потому, что эту …таблетку [плацебо] было просто получить и проглотить?, –сказал украинский дипломат.

Посол Украины охарактеризовал несостоявшуюся резолюцию как «свежую краску на заплесневелой гнилой структуре Ассамблеи, где краска на самом деле не краска, а кровь украинских детей, женщин и защитников». Сергей Кислица призвал «избавить Ассамблею от этого позора»:

– Давайте докажем, что Ассамблея все еще является крепкой структурой, а мы — Организацией Объединенных Наций, достаточно мудрой, чтобы избежать надвигающейся катастрофы.

Тогда на голосование был вынесен вопрос стоит ли проводить голосование по проекту резолюции, представленному Южной Африкой. 67 государств при 50 «за» и 36 «воздержавшихся» проголосовали против того, чтобы южноафриканский проект выносился на голосование. Таким образом предложенный Южной Африкой проект был снят с голосования.

Голосование в Генеральной Ассамблее совпало с мрачной вехой – война в Украине продолжается ровно месяц.

Предыдущая встреча 11-й спецсессии Генассамблеи по Украине, напомним, продолжалась три дня – с 28 февраля по 2 марта – и завершилась принятием резолюции «Агрессия против Украины», соавторами которой выступили 96 государств. Ее поддержала 141 страна, 35 государств воздержались и пять делегаций – России, Беларуси, КНДР, Сирии и Эритреи – проголосовали против.

По итогам голосования спецсессия не была закрыта, ее работа была лишь приостановлена с правом возобновления по требованию стран-членов. Именно это и произошло в среду. Спецсессия, напомним, проводится по решению Совета Безопасности, принятому на основании резолюции 1950 года «Единство во имя мира». Это процедура позволяет обходить вето какого-либо из постоянных членов Совбеза, в данном случае – России.