Почему Москве трудно защищать русских за рубежом

В Кремле признали, что русским за границей сейчас приходится нелегко. По словам Дмитрия Пескова, русские там вынуждены жить в “очень сложные времена”. Осложняет ситуацию то, что для их защиты осталось слишком мало действенных мер.

“Очень мало каких-то мер возможно принять, потому что международное право фактически не работает, да и остальные виды права в европейских странах практически не работают”, – приводит слова представителя Кремля URA.RU.

Дмитрий Песков добавил, что на Западе царит истерика, поэтому европейцы не могут взвешенно принимать трезвые решения. В Кремле ранее указывали на нарастающий уровень русофобии на Западе. Такую же тенденцию отметили и в МИД России. По данным ведомства, там идет борьба со всем русским. В МИД считают такую плачевную ситуацию похожей на расизм.

Ранее “Дни.ру” побеседовали с россиянкой Алиной Веллер, которая много лет проживает с семьей в Германии. По словам женщины, после обострения ситуации на Украине простым людям в Европе пришлось несладко. Помимо бешеного роста цен наблюдаются антироссийские настроения. Веллер порой боится заговорить на родном языке, чтобы на нее не смотрели косо. Такая ситуация ущемляет права людей, считают российские дипломаты.