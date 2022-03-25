 

Родила от тайного мужа, дождалась Усманова из тюрьмы, морила Кабаеву голодом: жизнь Ирины Винер

25.03.2022, 5:09, Разное
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Сегодня Ирина Винер не нуждается в представлении. К своим 73 годам она добилась звания заслуженного тренера России, совершила революцию в мире художественной гимнастики и вырастила немало звездочек, которые стали чемпионками и прославились на весь мир. Для своих спортсменок Ирина Александровна является не только наставницей, но и второй мамой. Она делила с ученицами проблемы и радости, превратила их воспитание в дело своей жизни, но, несмотря на это, смогла стать счастливой и за пределами работы. Увы, чтобы построить крепкую семью с любимым мужчиной, Винер пришлось пройти немало испытаний.

Ирина Винер появилась на свет в 1948 году. В детстве будущая наставница спортсменок ходила на танцы, в 11 лет занялась художественной гимнастикой, а к окончанию учебы успела стать
трехкратной чемпионкой
Узбекистана. Помимо спортивных достижений, Винер добилась успехов в школе, окончив ее с серебряной медалью. С юных лет Ирина Александровна обладала невероятной трудоспособностью и упорством, которые не могли остаться незамеченными.

Получив высшее образование, Винер стала тренером сборной Узбекистана. 20 лет Ирина Александровна превращала в чемпионок местных гимнасток, а после получила приглашение работать с российской сборной и буквально совершила переворот в этом виде спорта. Некоторые воспитанницы тренера покорили своим талантом весь мир, но одной из самых известных ее подопечных стала Алина Кабаева.

Тренер всегда называла дочками всех своих учениц, а те, в свою очередь, воспринимали ее как маму. Неудивительно, что между наставницей и спортсменками складывались такие отношения, ведь Ирина Александровна заботилась о подопечных как о родных и поддерживала их в самые трудные времена.

Многих учениц Винер не только полностью обеспечивала, но и селила в собственном доме. Своих девочек тренер баловала дефицитными угощениями, однако кушать деликатесы было позволено не всем. Алину Кабаеву, например, педагогу приходилось практически морить голодом. В отличие от других спортсменок, она была склонна к полноте и, по словам Винер, вела полуголодное существование.

Все начинания тренера заканчивались успехом. Она раскрыла много ярких талантов, добилась почетных званий и наград, открыла Международную академию спорта… Даже в личной жизни Ирина Винер заполучила все, о чем мечтала. Но здесь, в отличие от карьеры, не обошлось без ошибок.

В первый раз Ирина Александровна вышла замуж в 23 года, однако сегодня об этом опыте предпочитает не вспоминать. Своему бывшему супругу спортсменка благодарна только за сына Антона. Наследник появился на свет 49 лет назад и уже давно подарил выдающейся матери внуков, но личность его отца остается в секрете до сих пор.

Впрочем, тайна первого замужества Ирины Винер будоражит общественность намного меньше, чем ее нынешний брак. Уже много лет заслуженный тренер счастлива с Алишером Усмановым – одним из самых богатых мужчин страны.

Усманов и Винер встретились еще в молодости, однако далеко не сразу смогли быть вместе. Против их союза были родители бизнесмена, к тому же, возлюбленных не раз разлучала судьба. В 80-е годы спортсменке пришлось шесть лет ждать любимого из тюрьмы, но даже там, в стенах колонии, он смог раздобыть платок и отправить его избраннице. По узбекским традициям этот жест означает предложение руки и сердца. Ирина Винер ответила согласием, а в 1992 году стала женой Алишера Усманова. Супруги счастливы в браке уже 30 лет.



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