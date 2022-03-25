Заявление Зеленского о всеукраинском референдуме является уловкой – политолог Марков

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности, а также по Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР, ЛНР) и Крыму должны решаться на всеукраинском референдуме. Такая идея кажется политологу Сергею Маркову нереальной в нынешних условиях.

Эксперт считает, что это является лишь уловкой действующего украинского лидера. По словам Маркова, Запад приказал Зеленскому сделать все для того, чтобы российские войска не продвигались по Украине дальше. Мол, США и Великобритания намерены выиграть время ради накачки украинских войск оружием.

Также Марков уверен, что российская сторона не станет соглашаться лишь на признание ДНР и ЛНР независимыми государствами, а Крым – территорией РФ. Кремль, как отметил эксперт, также хочет, чтобы как минимум юго-восточная и центральная Украина не становилась анти-Россией. То есть денацификация, демилитаризация и нейтральность Незалежной тоже являются важнейшими пунктами для Москвы, пояснил политолог. Его цитирует “Общественная служба новостей”.

Ранее “Дни.ру” писали: военный эксперт Юрий Кнутов, наблюдая за происходящим, заметил, что Запад отрабатывает сценарий 1991 года. То есть Соединенные Штаты пытаются дестабилизировать социально-экономическое положение России и добиться смены власти.