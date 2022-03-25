 

Мнение: Итоги от Арестовича

25.03.2022, 0:05, Разное
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Очень интересная клевета от Арестовича. Надо бы разоблачить все его пропагандисткие бредни. Обнаглел уже до того, что на голубом глазу заявляет, будто бы украинцы уже убили или захватили в плен 8 российских генералов и 20 полковников, а у ВСУ будто бы еще не разгромлена ни одна бригада.

А после конца войны он великодушно обещает рассказать (и даже сделать об этом отдельную передачу с тем же Майклом Наки) – какие недостатки война выявила у украинской армии.

На Ютубе у этого видео – уже 700 тысяч просмотров, уж точно не менее половины – из России; скрывать его для аудитории ЖЖ (которая вся меньше 350 тысяч) как-то глупо, на мой взгляд.

Источник: Размышления вольного социолога



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