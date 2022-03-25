Мнение: Итоги от Арестовича

Очень интересная клевета от Арестовича. Надо бы разоблачить все его пропагандисткие бредни. Обнаглел уже до того, что на голубом глазу заявляет, будто бы украинцы уже убили или захватили в плен 8 российских генералов и 20 полковников, а у ВСУ будто бы еще не разгромлена ни одна бригада.

А после конца войны он великодушно обещает рассказать (и даже сделать об этом отдельную передачу с тем же Майклом Наки) – какие недостатки война выявила у украинской армии.

На Ютубе у этого видео – уже 700 тысяч просмотров, уж точно не менее половины – из России; скрывать его для аудитории ЖЖ (которая вся меньше 350 тысяч) как-то глупо, на мой взгляд.