Мнение: Военный цикл-4. Избегание конфликта и Кавказ (дедовщина)

Продолжаем освещение русского национального характера на примере одной из его основных черт – избегания конфликтов. И продолжаем тему дедовщины в армии. На этот раз обсудим болезненную для национального самолюбия тему “дембельских альбомов” унизительного содержания. Как они становятся возможны? Почему военнослужащие-новобранцы проявляют покорность, как это связано с темой “избегания конфликта”?

“Преодоление терпением” и корневое противоречие русского и кавказского характера. Тема следующего ролика – как раз рассмотрение сути Кавказа, которую русский человек чаще всего не понимает.