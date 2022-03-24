Мнение: Военный цикл-4. Избегание конфликта и Кавказ (дедовщина)
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Продолжаем освещение русского национального характера на примере одной из его основных черт – избегания конфликтов. И продолжаем тему дедовщины в армии. На этот раз обсудим болезненную для национального самолюбия тему “дембельских альбомов” унизительного содержания. Как они становятся возможны? Почему военнослужащие-новобранцы проявляют покорность, как это связано с темой “избегания конфликта”?
“Преодоление терпением” и корневое противоречие русского и кавказского характера. Тема следующего ролика – как раз рассмотрение сути Кавказа, которую русский человек чаще всего не понимает.
Источник: Размышления вольного социолога
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