Редчайшие кадры: в Хакассии кабарга на прогулке попала на видео

Удивительный инцидент произошел при патрулировании территории заказника. Кадры редкого явления кабарги людям появилось в сообществе заповедник “Хакасский” во “ВКонтакте”.

Парнокопытное крайне редко настолько близко подпускает к себе человека. Дело в том, что это очень пугливое животное, ведущее в основном сумеречный образ жизни. Сотрудники заповедника рассказали, что обычно все фотофакты с кабаргой

с фотоловушек фиксируются именно в ночное время.

Интенсивная охота на сибирскую кабаргу вызвана

большим спросом и высочайшей ценой выделяемого ею мускуса.​ Из-за браконьерской

деятельности животное находится под угрозой уничтожения и внесено в Красную

книгу Республики Хакасия.