 

Редчайшие кадры: в Хакассии кабарга на прогулке попала на видео

24.03.2022, 17:58, Разное
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Удивительный инцидент произошел при патрулировании территории заказника. Кадры редкого явления кабарги людям появилось в сообществе заповедник “Хакасский” во “ВКонтакте”.

Парнокопытное крайне редко настолько близко подпускает к себе человека. Дело в том, что это очень пугливое животное, ведущее в основном сумеречный образ жизни. Сотрудники заповедника рассказали, что обычно все фотофакты с кабаргой
с фотоловушек фиксируются именно в ночное время.

Интенсивная охота на сибирскую кабаргу вызвана
большим спросом и высочайшей ценой выделяемого ею мускуса.​ Из-за браконьерской
деятельности животное находится под угрозой уничтожения и внесено в Красную
книгу Республики Хакасия.



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