 

Путин устроил революцию на европейском рынке – экономист Колташов

24.03.2022, 17:58, Разное
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Накануне президент России Владимир Путин заявил, что расчеты за поставки российского газа в недружественные страны будут переведены в рубли. Глава государства поручил Центробанку и правительству в течение недели определить порядок совершения операций с Европой в российской валюте.

Как отмечает “Царьград”, решение Путина привело к росту рубля. Издание пишет, что национальная валюта в дальнейшем будет только укрепляться. Так же полагает и экономист Василий Колташов. По его мнению, план может сработать, ведь европейские страны не могут вмиг отказаться от российского газа. Мол, Евросоюзу придется согласиться с условиями Москвы.

“По сути, это революция на европейском рынке”, – считает эксперт.

По данным Центробанка от 24 февраля 2022 года, доллар стоит 96,04 рубля, евро – 105,46 рубля. Примечательно, что еще накануне курс валют составлял 103,16 и 113,26 соответственно.

Ранее о перспективах рубля высказывался экономист Максим Чирков. По его мнению, в дальнейшем расчеты за поставки других товаров экспорта за рубеж тоже переведут в российскую валюту, а значит спрос на нее будет сохраняться во всем мире.



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