 

Мнение: Прилет в Бердянске

24.03.2022, 15:24, Разное
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В Бердянске утром пролюбили БДК 1171-го проекта (либо "Саратов", либо "Орск")
Как сообщает Рогов, из военно-гражданской администрации освобожденных территорий Запорожской области, утром был прилет "Точки-У", ракета была сбита средствами ПВО, ее обломки упали прямо в порту, в том числе и на разгружавшие ГСМ и БК БДКшки.
На борту одного из них вспыхнул пожар и произошла детонация ящиков с боеприпасами, после чего его от греха подальше притопили у причальной стенки. 2 других БДК вышли в море (фото и видео на тему выкладывал в ТГ https://t.me/boris_rozhin/35833
Точной информации по потерям и повреждениях БДК пока нет.

Касательно пострадавшей БДКшки, то это старые корабли начала Брежневской эпохи, "Саратов" – 1964-го года постройки, "Орск" – 1967 года постройки. В полном загружке водоизмещение где-то 4200 тонн.
Корабли хоть и сильно старые, но не бесполезные, так как со своими задачами по перевозке грузов вполне справляются даже спустя полвека службы.
Если можно будет поднять и отремонтировать, то конечно надо поднимать и тащить в Севастополь на ремонт.

Источник: Colonel Cassad



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