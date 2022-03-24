Минобороны РФ заявило о взятии под контроль города Изюм

Минобороны РФ отчиталось о взятии российскими войсками под контроль города Изюм в Харьковской области. Об этом сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков (пресс-релиз есть в распоряжении «Новой газеты»). Российская авиация за ночь, как заявили в министерстве, поразила 60 военных объектов Украины, включая два командных пункта, две реактивных системы залпового огня, четыре склада с боеприпасами и 47 районов скопления военной техники.

По словам Конашенкова, также ночью были сбиты два украинских беспилотника и уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов. Украинская сторона не подтверждала и не опровергала эту информацию.

В Минобороны также сообщили, что российские эксперты обнаружили новые факты, «доказывающие причастность Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине». По данным Конашенкова, биологический проект «Ю-Пи-2» разрабатывался и утверждался в Пентагоне. Целью проекта Минобороны РФ считает «проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, эндемичных для Украины». «Такая работа предусматривала отбор образцов патогена в старых скотомогильниках в целях получения новых штаммов сибирской язвы», — сообщается в пресс-релизе Минобороны.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» рано утром 24 февраля. С резким осуждением действий РФ выступили США, члены НАТО и Евросоюза, а также многие другие страны, которые впоследствии ввели против РФ санкции.

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