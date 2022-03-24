 

На кону сегодня существование самой России – Мединский

24.03.2022, 15:04, Разное
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24 марта исполнился ровно месяц, как на Украине началась спецоперация по демилитаризации и денацификации. Россия откликнулась на крик о помощи со стороны ДНР и ЛНР и вызвалась помочь соседям. Войска Донбасса при огневой поддержке ВС РФ успешно выполняют свои боевые задачи и продвигаются шаг за шагом в сторону цели.

То, что сегодня происходит в мире, “величайший вызов в истории”, заявил помощник президента России Владимир Мединский. Он отметил, что Запад толкает нашу страну к разрушению политической системы. Поэтому мы должны действовать согласно вызовам.

“На кону сегодня само существование России”, — приводит слова Мединского РИА Новости.

Директор СВР Сергей Нарышкин в свою очередь добавил, что на передовой борьбы с тоталитарно-либеральными режимами, которые лоббирует Запад, находятся российские военнослужащие, сообщает телеканал “360”.

Ранее Владимир Мединский поведал о ходе переговоров России и Украины. По его словам, украинская делегация согласилась признать нейтральный статус Незалежной, однако взамен они требуют дополнительные гарантии безопасности. Переговоры сторон продолжаются ежедневно.



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