Мнение: Плохо нас учили в СССР?

Когда я жил в СССР, в школе, в младших классах на уроках рисования мы часто рисовали войну. На этих рисунках обязательно были выведены слова: «Миру – мир» или «Нет войне».

А сейчас за «Нет войне» можно получить административный штраф, а то и тюремный срок.

Даже не за слова, а за звездочки, под которыми суд разглядел «Нет войне» и выписал штраф.

И уж совсем абсурдно с точки зрения человека, родившегося и выросшего в СССР, выглядит признание крамольным плаката «Фашизм не пройдет». А Тверской суд Москвы это признал.

Вот я и думаю, может, плохо нас учили в СССР? Не тому учили?

Фотографии и рисунки отсюда, отсюда, отсюда, и отсюда

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