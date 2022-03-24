 

ИИ помог получить новые данные о людях с диабетом

24.03.2022, 1:24, Разное
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Американские ученые создали новый искусственный интеллект. Исследователи рассказали, что он поможет собирать важные данные о пациентах с сахарным диабетом первого типа.

Разработка уже помогла специалистам из Университета Миссури проанализировать медицинские карты 16 тысяч пациентов. В результате они получили информацию о ранее неизвестных маркерах, которые свойственны не только людям с диабетом, но и их родственникам.

Таким образом, оказалось, что у пациентов с диабетом родственники зачастую имеют проблемы с повышенным артериальным давлением. Также ИИ определил «некоторые демографические характеристики».



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