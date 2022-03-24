Ученые создали новую антибактериальную упаковку

Специалисты представили свою новую разработку. В процессе работы они создали антибактериальную упаковку.

Перед этим специалисты обратили внимание на крылья насекомых. Результаты подробных изучений особенностей их крыльев позволили выяснить, что они покрыты большим количеством наностолбиков.

Стало известно, что когда микроорганизмы контактирую с ними эти столбики разрывают клеточные мембраны, что приводит к уничтожению бактерий. Специалисты сымитировали в пластике такие структуры и получили антибактериальную упаковку на основе акриловых палочек, которая может уничтожить до 70 процентов бактерий.