 

Мнение: Работа алгоритма

23.03.2022, 22:35, Разное
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Несчастное наше ЖЖ, увы, прочно взяли за хобот. По предыдущему посту про Навального можно со смехом проследить, как там нынче работает их “алгоритм”. Опубликовал я, значит, пост в час 13 дня по Москве. Народ активно комментирует, и – опа! В 14.28 пост вдруг попадает в Топ25 рейтинга постов ЖЖ! “Ого! – удивился я. – Прямо как в старые времена. Что-то случилось?”

Пост по ходу сразу оказывается на довольно высоком 11-м месте. Надо же!

Открываю снова ЖЖ примерно через полчаса, в 15.10. И – нет, ничего не случилось. Пост уже снова вне рейтинга ЖЖ вообще. Не опустился низко, не выпал из Топ25 куда-то ниже – нет, вообще ВНЕ рейтинга. Как и 90% моих постов в последние пару недель.

Впрочем, мне грех жаловаться: Никонова вообще в ЖЖ признали “иностранным агентом” (теперь его ЖЖ можно читать только VPN), а Алекса Розова, блогера, которого я открыл для себя сравнительно недавно и очень полюбил читать, перестали включать в рейтинги до такой степени, что он уже опустился в нем в третью “двадцатку” (хотя еще недавно был в первой и боролся за “десятку”).

Единственный, кому, похоже, все эти игры ЖЖ нипочем, и он только прибавляет – это Эль-Мюрид. Он уверенно вошел в “десятку” и уже восьмой. Глыба! Очень рад за него. А ведь в Топы его тоже почти не включают! Но Мюрид, видимо, наработал себе настолько обширную собственную адиторию, что она его “выносит” вверх, даже несмотря на то, что ЖЖ включил и в его отношении полный игнор.

Собственно, такие блогеры с обширной собственной и прилежно читающей аудиторией – главное достояние любой площадки, она их должна холить и лелеять. Но… В юности, помнится, меня поразила своей красотой и беспощадностью фраза Герцена: “Веневитинов увял, как южный цветок, убитый леденящим дыханием Балтики”. Нынче “леденящее дыхание Балтики” постепенно убьет у нас всё, в том числе и наш слабый и беззащитный, пока еще Живой Журнал.

Источник: Размышления вольного социолога



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