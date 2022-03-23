Занятия спортом на протяжении всей жизни положительно сказываются на мышцах

Была проведена новая исследовательская работа, результаты которой подтвердили, что регулярная физическая активность может защитить пожилых людей от снижения мышечной массы.

Научные сотрудники Копенгагенского университета провели эксперимент, в ходе которого участвовало 46 мужчин. Добровольцев разделили на три группы, среди которых были молодые, ведущие сидячий образ жизни, пожилые, занимающиеся спортом на протяжении всей жизни и люди пожилого возраста, ведущие сидячий образ жизни.

Участники выполняли упражнения, а также специалисты взяли их образцы крови и биопсии мышц.