 

Занятия спортом на протяжении всей жизни положительно сказываются на мышцах

23.03.2022, 22:31, Разное
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Была проведена новая исследовательская работа, результаты которой подтвердили, что регулярная физическая активность может защитить пожилых людей от снижения мышечной массы.

Научные сотрудники Копенгагенского университета провели эксперимент, в ходе которого участвовало 46 мужчин. Добровольцев разделили на три группы, среди которых были молодые, ведущие сидячий образ жизни, пожилые, занимающиеся спортом на протяжении всей жизни и люди пожилого возраста, ведущие сидячий образ жизни.

Участники выполняли упражнения, а также специалисты взяли их образцы крови и биопсии мышц.



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