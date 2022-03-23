Занятия спортом на протяжении всей жизни положительно сказываются на мышцах
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Была проведена новая исследовательская работа, результаты которой подтвердили, что регулярная физическая активность может защитить пожилых людей от снижения мышечной массы.
Научные сотрудники Копенгагенского университета провели эксперимент, в ходе которого участвовало 46 мужчин. Добровольцев разделили на три группы, среди которых были молодые, ведущие сидячий образ жизни, пожилые, занимающиеся спортом на протяжении всей жизни и люди пожилого возраста, ведущие сидячий образ жизни.
Участники выполняли упражнения, а также специалисты взяли их образцы крови и биопсии мышц.
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