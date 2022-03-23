Мнение: Беженец в Турции

Политический беженец из России Анатолий Ч. пытается снять деньги в банкомате в Стамбуле.

Официально подтверждено, что Анатолий Ч. подал в отставку. Также подтверждено, что он выехал в Турцию.

Если что, я вполне согласен с теми согражданами, которые несмотря на очевидные и понятные смех и улюлюканье вслед убегающему Анатолю Ч., сожалеют о том, что он так и не был осужден за свои деяния у нас в стране.

PS. Желающих купить российских газ за рубли, обяжут продавать валюту на Московской бирже.

После этих новостей доллар ухнул ниже 95 рублей за доллар. А ведь еще месяц назад пугали долларом за 200 после ввода "материи всех санкций".

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