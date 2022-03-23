Мнение: Рептилоиды победили

Завтра – месяц, как идет «невойна» с до сих пор неясными целями и уже понятным результатом. Поразительно, что кремлевские «стратеги», затевая свою авантюру, не учли самый главный и самый, главное, наглядный урок, который преподала миру грандиозная ковидная истерия предыдущих двух лет, а именно: то, насколько мир стал УПРАВЛЯЕМ.

А ведь как это можно было не заметить? 200 государств, в том числе и отличные друг от друга буквально во всем – авторитарные, демократические, черные, белые, азиатские, европейские, христианские, мусульманские, большие, маленькие, в экономической стагнации и на экономическом подьеме – словом, все, какие ни есть, при всем их кажущемся разнообразии делали абсолютно одно и то же в одинаковом порядке, повторяли одни и те же ошибки, убивали свою экономику абсолютно похожим образом, словом, все действовали как будто по одной и той же методичке! Все, включая, кстати, и саму Россию.

В том и заключался главный парадокс ковидной эпохи, и усвоить его было проще простого… Но нет – ума не хватило. А если б усвоили – наверно, не ввязались бы в стремное дело, которым как раз и противопоставили себя всем «сильным мира сего». Поняли бы, что в резерве у них – буквально весь мир, и что так же последовательно и синхронно, как все только что «боролись с ковидом», все станут бороться с «новым ковидом», то есть – с Российской Федерацией. Так же бессмысленно и беспощадно, так же не обращая внимания ни на какие риски и отдаленные последствия.

Синхронность все равно поражает – то, насколько дружно выступил весь мир против «нового Гитлера». Как ни крути – есть в этом тоже что-то болезненное и пугающе-нечеловеческое, то есть рептилоидное. Пусть сам по себе повод для сплочения нынче благородный – против агрессивной войны и за маленькую, безвинно страдающую Украину. Однако – борьба с ковидом это тоже был благородный повод. А вылилось всё в итоге в насильственное прокалывание нескольких миллиардов (!!) жителей планеты крайне сомнительными химсоставами, последствия чего человечество будет еще расхлебывать десятилетиями, если не столетиями.

Да и столь дружное сопереживание Украине ВСЕМИ государствами и корпорациями планеты (при том, что о самом ее существовании многие наверняка узнали буквально в феврале 2022 года) – тоже, при всем благородстве и умилительности, выглядит крайне неестественно. ТАК НЕ БЫВАЕТ. Далеко не все плачут даже над фильмом «Хатико» – а уж казалось бы, что этот фильм способен растопить сердце даже ледяного истукана. Что уж тут говорить о каком-то государстве за тридевять земель…!

Это именно управляемость. Только она обеспечивает такую синхронность реакций. До ковида мы просто не понимали, что весь мир превратился в одну огромную машину, которая управляется с нескольких кнопок – и неизвестно лишь, кто или что конкретно сидит за пультом. Ясно только одно – это не мы.

Впрочем, размышление на эту тему далеко заводит: чего доброго, оно доведет до того, что и сами действия РФ – часть той же «машины синхронности». Уж слишком самоубийственным, нарочито самоубийственным выглядит то, на что пошла Россия.

Многие удивляются – почему в этой, со всех сторон безнадежной ситуации население России демонстрирует какой-то удивительный, звучащий полным диссонансом энтузиазм и оптимизм, поистине шокирующую беспечность. Неужели, мол, кому-то непонятно, что всё кончено?

Думается, объяснение довольно простое: сейчас в России мы видим классическую «реакцию висельника»: накануне казни человек внезапно успокаивается и расслабляется, делается весел и беспечен. Причина – именно в осознании неизбежности: сделать все равно ничего нельзя, спасения нет – поэтому что толку плакать, стенать или напряженно строить в мозгу планы спасения? Всё бессмысленно, наступила, наконец, ЯСНОСТЬ – человек ситуацию, что называется, «отпускает» и перестает вообще думать о плохом. Такие же периоды ясности бывают и у безнадежно больных, окончательно осознавших свой диагноз.

Так что население тоже приняло свое решение: поем и пляшем, пока можем, плохого в голову не берем.