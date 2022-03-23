Личное: “Жив и вернется”

Многие сейчас ссорятся с родителями из-за разных взглядов на происходящее. Очень много писем об этом.

И так-то плохие отношения у нынешних людей с родителями, а теперь и вовсе зверскими становятся.

Такое же почти озверение касается отношения ко взрослым детям, если вы сами родители.

Вот стадии озверения.

0. Нулевая стадия, то есть отсутствие озверения, – это когда вы считаете, что все не однозначно, потому что полной информации у вас нет и объективной картины вы не видите, а если бы даже видели, объективность нелинейна, поэтому кто-то может видеть с другой стороны. На нулевой стадии у вас может быть собственная точка зрения, но точку зрения близких людей вы слушаете спокойно, даже если не согласны.

1. Первая стадия озверения, когда вас начинает бесить мысль о неоднозначности. Вы уверены, что однозначность есть, и именно вы – ее носитель. Соответственно, ваши родители или ваши дети, которые имеют другие взгляды, однозначно ошибаются. Вас это бесит, иногда очень, но вы пока не озверели, потому что вам жаль дураков с мусором в мозгах.

2. Втора стадия озверения – это когда мысль о неоднозначности кажется вам преступной. Вам хочется вешать и убивать всех, кто так подл и труслив, что толкует о неоднозначности. Родителей и детей пока убивать вы не хотите, не настолько озверели. Но всех, кто им промыл мозги, всех пропагандонов, лжецов и фейконосцев вы с удовольствием расстреляли бы, а потом растоптали бы, а потом полили бензином и подожгли. Вы уже озверели и вас надо лечить.

3. Третья стадия озверения, когда вам хочется убивать своих родителей не за то, что они смотрят ТВ и верят подлецам, а за то, что они сами подлецы, если способны в такое верить. Или вам хочется убивать детей своих за то, что они предатели и верят врагам. Вы совсем озверели и вас сложно вылечить, но следует хотя бы связать, чтобы обезопасить.

Между 1-й и 2-й стадией озверения и особенно между 2-й и 3-й вы становитесь опасны не только для близких, но и для самих себя, потому что ваша агрессия в любой момент может сделать резкий поворот и направиться на вас самих, да так, что вы себя уничтожите.

Завтра поговорим о саморазрушительной агрессии, которой сейчас очень много вокруг, а будет еще больше, к сожалению.

А пока начнем с письма.

kazurov_y

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Прошу Вашей помощи с разбором ситуации. Ситуация, насколько я ее вижу, связана с реакцией на стресс моего друга от последних событий и его конфликтов с семьей. Тем самым, кажется, это соответствует темам Ваших последних постов в блоге. Мой друг, назовем его А, достаточно чувствительно переживал последние события и делился со мной переживаниями о том, что его родные имеют другую точку зрения, навязанную пропагандой, пытался их переубедить.

Я высказал А свое мнение, что не стоит спорить и ругаться с семьей, так как он живет с ними. Отправлял ему почитать разбор письма “Единственные родственно близкие люди”, А ответил мне: «Я всё прочитал диалог и их комментарии автора. У меня всё проще, я обозначил свои позиции и видение, выслушал мнения родственников, на этом точка. Правда, отец никак не успокоится, периодически что-то говорит из телека, сначала я его укалывал тем, что нет доказательств, которые подтвердили слова, он злился, сейчас просто останавливаю диалог и говорю, что время покажет и всех рассудит. Я к тому, что стоит точка, мы не обсуждаем эти темы. Не ссоримся естественно, общаемся, как и раньше.»

Более на эти темы мы не общались, никакой депрессии он в переписке не проявлял, в последние дни нашего общения кидал мне веселые видео.

(Судя по описанию, друг автора старался избегать конфликта не только с родителями, но и с ним. И к сожалению, делал это не в границах. В чем отличие избегания конфликта в границах от этого, кто объяснит?)

А 5 дней назад он внезапно ушел из дома, оставив лишь записку о том, чтобы его не искали, не сообщали в полицию и не привлекали его друзей. Основная странность еще в том, что он не взял с собой абсолютно ничего: ни документы, ни телефон, ни одежду, ничего. Данные с телефона стёр. То есть это не выглядит как адекватное дистанцирование от конфликта. На суицид тоже не похоже, кажется нет объективных оснований. Но это было полнейшим шоком для всех, кто его знает. Он всегда был очень здравомыслящий и не слишком эмоциональный человек, был очень позитивный и спонтанный. Он никогда в жизни не пил и не курил, вел здоровый образ жизни. Он даже не употреблял в своей речи мат, считал это дурным. Но моралистом и занудой не был никогда, других никогда ни в чем не упрекал.

Из фактов. Ему 27 лет, мне 30. Я переехал из нашего родного города (близко от границы с Украиной) в Москву, давно живу без родителей, с девушкой. Он напротив всю жизнь живет с семьей в родном городе (родители, брат и бабушка). Насколько знаю, постоянной девушки у А никогда не было. Одно время мы работали вместе (я его к себе устраивал), но последнее время А нигде постоянно не работал (недавно говорил, что скоро собирается куда-то устроиться). Несмотря на всю разницу в ОЗ, нам удавалось быть достаточно близкими друзьями и всё благодаря его безупречному умению дружить. В этом ресурсе у него были идеальные границы, он всегда помогал, не ожидая взамен ничего, умел слушать и слышать, давать ценные уместные советы. У нас были общие увлечения и темы, которые мы часто обсуждали. Я очень его ценил и кажется я тоже был одним из его лучших друзей.

Последний раз мы виделись в феврале до всех событий, ездили вместе на отдых, всё было супер.

(Вот привычка избегать конфликты мимо границ привела человека к бегству из дома в никуда. Это очень трагичная ситуация. Внутренний конфликт буквально вырвал его из ситуации и выкинул. Будем надеяться, что выкинул не из жизни. Как так вышло, что внутренний конфликт настолько рос и так сильно вырос, почти никак не проявляясь внешне, понимаете?)

О его уходе мне написал его брат и затем позвонила мама. Ни у кого нет никаких предположений, но вспоминая некоторые из его фраз, маме стало ясно, что он спланировал это заранее и знал о своем решении как минимум за неделю до ухода.

Несколько дней назад я разместил у себя в инстаграме информацию о его пропаже и помощи в поиске, информация распространилась быстро. Родители написали заявление и уже обратились в другие организации. Им удалось восстановить доступ к его мессенджерам и соцсетям, но ничего они не нашли, часть переписок он удалил.

Помимо большой грусти о том что случилось и мотивах произошедшего я задаюсь несколькими вопросами:

– В границах ли поступаю я, что пытаюсь помочь в его поиске? Родители очевидно действуют в границах. От нашего общего знакомого получил мнение о том, что он взрослый человек и это его решение, он не просил никого о помощи и меня лично. Я считаю, что А в беде, даже, если и сам того не осознает. А значит помощь наша ему нужна как никогда.

(Да, конечно, правильно помогать в поиске человека, который сбежал из дома без денег и документов, находясь в неадеквате. Ни о каком взрослом решении тут речь не идет. Нужно расспросить всех, с кем он общался, и попытаться выйти с ним на связь)

– До какой степени человек должен быть в отчаянии, чтобы так поступить? Что может стать критической точкой? Это информационная война на него так повлияла или не стоит делать выводов, не зная каких-то важных фактов?

(Это нервный срыв, и то, что думал об этом друг в течение нескольких дней, не отменяет этого. Стремление сбежать из жизни росло в нем. Будем надеяться, что маршбросок из жизни будет лишь в социальном смысле, из дома, из круга, на время, и не коснется физического ухода)

Я не знаю жив ли он, очень надеюсь, что жив и вернется.

p.s.

Сейчас я увидел его статус в соцсети: «Кораблю, который не знает куда плыть, ни один ветер не будет попутным». Символично.

Спасибо!