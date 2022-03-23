 

Агата Муцениеце с детьми, Анна Хилькевич с дочерью и Ида Галич на премьере мультфильма в Москве

23.03.2022, 18:25, Разное
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Вчера, 22 марта, в столичном кинотеатре “Каро 11 Октябрь” состоялся премьерный показ мультфильма “Финник”. Картину представили создатели: режиссер Денис Чернов, продюсер Елена Чиркова, актеры озвучивания Ида Галич, Борис Дергачев, Леша Янгер, Тема Вотерфорк, Тема Пименов, Вероника Голубева, Михаил Хрусталев, а также музыкант Андрей Князев (группа «КняZz») и др.

А первыми зрителями стали Агата Муцениеце с детьми, Стас Круглицкий, Анна Хилькевич с дочерью, Михаил Башкатов с семьей, Ян Яновский и Елена Фейгин с сыном, Елена Борщева с детьми, Сергей Приказчиков (группа PIZZA) с семьей. Кроме того премьеру посетила министр культуры РФ Ольга Любимова: 

Я очень рада, что мы наконец-то видим полный зал зрителей! Мы два года были лишены этой возможности. “Финник” – именно такая картина, которая позволяет прийти в кино всей семьей. Сейчас важно, чтобы вернулась хорошая привычка всем вместе ходить в кино, – сказала министр перед показом.

Агата Муцениеце с детьмиМинистр культуры РФ Ольга Любимова

Полнометражный мультфильм “Финник” от создателей “Смешариков” и “Фиксиков” рассказывает про озорного и немного вредного домового. Финник любит подшутить над жильцами своего дома, поэтому ни одна семья не задерживается в его владениях надолго. Но все меняется, когда в дом въезжают находчивая девочка Кристина и ее родители: на них уловки домового совсем не действуют.

Мультфильм в прокате с 24 марта. 

Ида ГаличАндрей Князев с дочкойАнна Хилькевич с дочерьюБорис ДергачевМихаил Башкатов с семьейЯн Яновский и Елена Фейгин с сыномСтас КруглицкийЕлена Борщова с дочкойАлена ВодонаеваДенис ЧерновТема ПименовЛеша ЯнгерКоманда озвучания Сергей Приказчиков (группа PIZZA) с семьей



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