Просмотр фильмов ужасов и активный шопинг: довольно тривиальные действия, помогающие сжечь калории

Всем известно, что для сжигания калорий необходимо заниматься спортом. Но это не означает, что ради снижения веса вам нужно тренироваться до полного изнеможения. Существуют довольно тривиальные действия, помогающие сжечь калории. Их эффективность доказана научными исследованиями. В статье мы поговорим о необычных способах похудения.

Просмотр фильмов ужасов

Если вы любите смотреть фильмы ужасов, то это можно использовать в качестве способа похудения. Ученые установили, что просмотр страшных и остросюжетных кинокартин способствует сжиганию калорий.

Специалисты из Вестминистерского университета (Великобритания) провели исследование. Испытуемым предлагалось в течение 1,5 часа смотреть фильм ужасов. Было установлено, что за это время их организм сжег около 113 килокалорий. Это равносильно расходу энергии во время получасовой ходьбы в среднем темпе.

Интересно, что не каждый фильм ужасов помогает худеть. Наибольший эффект для сжигания калорий имеют сцены, где применяется техника Jump scare. Так называется кинематографический прием, при котором изображение или события на экране неожиданно меняются. Это сопровождается громким и резким звуком.

Ученые составили топ-10 фильмов ужасов, помогающих сжигать калории наиболее эффективно. Первые 3 места в этом списке заняли такие известные кинокартины, как “Сияние”, “Челюсти” и “Изгоняющий дьявола”.

Когда мы видим на экране пугающие и загадочные события, в нашем организме вырабатывается адреналин. Этот гормон ускоряет обмен веществ и сжигает калории. Кроме этого он уменьшает аппетит, что тоже способствует уменьшению веса.

Полноценный сон

Возможно, что это звучит тривиально, но полноценный сон полезен для организма. Он эффективен и для расхода калорий.

На первый взгляд это кажется странным. Ведь во время сна наше тело находится в неподвижном состоянии и мы не проявляем никакой физической активности. Но исследования установили, что чем дольше мы спим, тем больше калорий тратим.

В среднем человек весом 56 кг расходует в течение 1 часа сна около 38 килокалорий. Если он проспит 8 часов, то сожжет 300 килокалорий.

Большое значение имеет и время отходу ко сну. Организм теряет больше калорий, если вы ложитесь спать не позднее 22 часов.

Активный шопинг

Многие женщины любят активный шопинг. Это приятное занятие доставляет им радость. Даже если вы ничего не покупаете, посещение магазинов и просмотр товаров поднимают настроение.

Исследования установили, что шопинг помогает сжечь калории. Вы можете совмещать свое любимое занятие и похудение. Если вы ходите по магазину всего 1 час, то за это время ваш организм сжигает до 175 килокалорий. Но многие женщины тратят на шопинг гораздо больше времени. Им удается сжечь 350-500 килокалорий.

Шопинг можно считать разновидностью физической активности. Конечно, он не может полностью заменить фитнес. Но, когда вы активно посещаете магазины, вам приходится много ходить и тратить энергию.

Заключение

Эти тривиальные действия помогают незаметно терять вес. Но это не означает, что вы должны полагаться только на такие необычные методы похудения. Их можно использовать в качестве дополнения к диете и тренировкам.