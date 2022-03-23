 

Мнение: Все идет по плану?

23.03.2022, 14:35, Разное
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN заявил, что спецоперация на Украине идет в строгом соответствии с планами.

«Это серьезная операция с серьезными целями», — подчеркнул Псков, добавив, что эти цели все еще не достигнуты.

Может, действительно где-то у кого-то есть тщательно разработанный секретный план спецоперации? В котором предусмотрено абсолютно все. И масштаб санкций против России. И внесение новых статей в УК. И паникерство отдельных несознательных россиян, которые рванули в банки и поснимали со своих счетов больше триллиона рублей. И даже то, что 300 млрд долларов России оказались на западе и были арестованы. Или ничего этого в плане спецоперации не было? Но тогда почему Песков говорит, что все идет по плану?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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