 

Поддержка Бена Аффлека, награда “Икона” и 4 наряда за вечер: Дженнифер Лопес стала звездой премии iHeartRadio Music Awards

23.03.2022, 14:15, Разное
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Дженнифер Лопес стала главной героиней премии iHeartRadio Music Awards, которая прошла этой ночью в Лос-Анджелесе. 52-летняя певица получила самую почетную награду вечера – “Икона” музыкальной индустрии. Организаторы премии сказали, что присудили в этом году приз именно ей за ее огромное влияние на поп-культуру, многолетний труд и постоянную востребованность как артиста. Когда Джей Ло вышла на сцену за статуэткой, весь зал приветственно встал, в том числе ее близкие – возлюбленный Бен Аффлек, сын актера Сэмюэл от брака с Дженнифер Гарнер и дочь Лопес Эмма (ее брат-двойняшка Максимилиан на премию не пришел).

Благодаря вам я могу заниматься тем, что люблю больше всего в жизни, и это самое замечательное благословение. Это подарок, который вы мне даете, и я просто хочу сказать вам спасибо за это. Спасибо всем, кто приходит на шоу, слушает песни, смотрит фильмы, следит за мной. Именно вы, ребята, подарили мне возможность, каждый день жить жизнью, о которой я даже не могла мечтать, когда была маленькой девочкой, растущей в Бронксе, – сказала со сцены Лопес.

Дженнифер Лопес – на сцене, Бен Аффлек и дочь певицы Эмма – в зале

Многие в сети уже пишут, что этим вечером артистка еще раз подтвердила свой статус не только музыкальной иконы, но и иконы стиля. За несколько часов она сменила четыре разных, но одинаково эффектных наряда. Произнести свою речь о долгом карьерном пути, которая закончилась фразой “Я только начала!”, Дженнифер решила в платье Stephane Rolland оливкового цвета, которое состоит из асимметричного боди с одним длинным рукавом и полупрозрачной шифоновой юбкой.

После певица исполнила на сцене свой последний сингл Marry Me, который стал заглавным саундтреком к одноименному фильму, где Джей Ло снялась с Оуэном Уилсоном. Пела она в белой шубе с длинным шлейфом. После, сойдя с платформы, она скинула шубу и осталась в черном комбинезоне с оголенной талией и на высочайших каблуках. В таком виде она спела свой хит нулевых Get Right, повторив на сцене тот самый танец с тростью из клипа. 

В финале Лопес появилась в прессруме, где фотографировались победители премии. Она позировала фотографам в костюме бренда темно-зеленом бархатном костюме Rivero Cavalli из топа-бандо, широких брюк и леопардовой накидки в пол. 



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