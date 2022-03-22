Мнение: Эрзац

Светлогорский ЦБК решил выйти из бумажного кризиса просто. Раз нет хлората натрия (это, кстати, аналог бертолетовой соли – хлорат калия), применяемого для отбеливания бумаги, значит, будем выпускать как есть, но назовем полученный сорт «слоновой костью».

Собственно, это выход. В Германии Гитлера подобный метод импортозамещения назывался «эрзац». Самым известным эрзацем был Кригсброт (военный хлеб). Исходно в Кригсброт добавляли примерно половину ржаной муки, четверть пшеничной и остальное – картофельный порошок, сахар и жиры. По мере проведения разнообразных «спец-операций» рецепт видоизменялся: вместо муки постепенно вводились кукурузная мука, овёс, ячмень, горох, бобы, гречневая мука. Под самый конец рейха массовая доля всех видов муки в Кригсброте занимала около 40 процентов.

Примерно таким же образом проходило импортозамещение табака и прочих продуктов.

Так что есть смысл изучать опыт предшественников. Вы хотели фашизм? Распишитесь в получении. Он такой, со своими особенностями. Скрепы, фюрер и кригсброт всегда идут в одном флаконе.

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