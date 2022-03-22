18-летняя Милли Бобби Браун сняла свой первый короткометражный фильм

Еще больше новостей – в нашем Telegram-канале, группе ВКонтакте и канале Яндекс.Дзен.

__________________________________

Звезда сериала “Очень странные дела” Милли Бобби Браун, которая 19 февраля отпраздновала свое совершеннолетие, сняла свой первый фильм. Пока что короткометражный. Милли Бобби выступила в роли не только режиссера, но и сценариста и продюсера ленты. В видео, которое длится две с половиной минуты, Милли рассказала вдохновляющую историю о самопознании, развитии и стойкости.

Трейлер мини-фильма был представлен 8 марта, в Международный женский день. Дата была выбрана не случайно: произведение Милли посвящено знакомому многим женщинам чувству неуверенности и стеснения. А сегодня видео было опубликовано в сети.

Мы очень рады, что Милли стала частью команды Galaxy и смогла поделиться с нами своей историей! С нетерпением ждем, когда и вы увидите, каким стал ее режиссерский дебют. В съемке фильма Милли помогли уникальные интеллектуальные функции Galaxy S22 Ultra. Надеемся, что история Милли вдохновит других молодых женщин и поможет им высказывать собственное мнение и делиться эмоциями, – прокомментировала Стефани Чой, руководитель отдела маркетинга подразделения мобильных коммуникаций Samsung Electronics.

Я всегда мечтала сесть в режиссерское кресло и благодарна компании за то, что они предоставили мне такую возможность, – отметила Милли Бобби Браун. – Использовать Galaxy S22 Ultra было очень интересно – благодаря высокому качеству картинки и удобству съемки я смогла легко реализовать задуманное. Через личную историю в фильме я обратилась к другим девушкам. Надеюсь, это поможет им смело двигаться к целям.

Сейчас сердце актрисы несвободно: больше полугода она встречается с сыном всемирно известного музыканта Джона Бон Джови – 19-летним Джейком Бон Джови. Пара официально объявила о своих отношениях на красной ковровой дорожке 75-й церемонии вручения наград премии BAFTA.