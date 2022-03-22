А можно и просто ресницы тушью накрасить: секреты рабочего и повседневного макияжа на весну 2022

Тенденции в макияже 2022 года делают акцент на природном шарме, которым обладает каждая женщина. Дамы научились наносить косметику так, чтобы ее почти не было заметно. Макияж освежает лицо, придает ему ровный тон. И подчеркивает глаза, губы, брови и скулы. Какой повседневный макияж актуален этой весной? Какие тенденции сейчас на пике?

Стрелки

Это один из самых трендовых элементов мейка, как повседневного, так и вечернего.

Стрелки подходят для женщин любого типа внешности. Важно подобрать для себя подходящий вариант. В 2022 году появились разные виды креативных, необычных стрелок.

Некоторые из них подходят для повседневного мейка. Вот несколько вариантов:

Яркая подводка. «Негативное пространство». Блестящие стрелки. Их рисуют кремообразными тенями или карандашами.

Яркий макияж глаз

Карандаши и тени неоновых оттенков есть в косметичке любой модницы.

Главными трендами повседневного мейка этой весны стали акценты на нижнее веко и креативные стрелки. Но все должно быть в меру. Яркий макияж глаз лучше дополнять помадой нежного оттенка или прозрачным блеском для губ.

Естественный румянец

Этот элемент придает коже здоровое сияние, делает образ романтичным.

Для создания такого эффекта румяна наносятся не только на щеки. Проводится также деликатный контуринг. Румяна для повседневного макияжа можно наносить на лоб, виски и веки.

Золотистая кожа

Такой эффект придает свежести и элегантности образу. Для повседневного макияжа подойдут блестки, шиммеры, карандаши для глаз и хайлайтеры золотистого оттенка. Вечерний мейк можно дополнить бордовой или красной помадой.

Яркие губы

Сочная помада привлекает внимание.

Для естественного мейка яркие губы следует комбинировать с ровным тоном кожи, не использовать контуринг. Повседневный макияж с красной помадой можно сочетать со стрелками в классическом стиле. Это придаст образу элегантности.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Макияж без макияжа

«Натуральный» мейк создает иллюзию отсутствия косметики.

Для него используются прозрачные основы с легкой текстурой. Они придают коже здоровый, сияющий вид.

Эффект «влажных» губ

Этот тренд позволяет выглядеть стильно. Для повседневного мейка губы подчеркивают тинтом или карандашом. Это позволяет сделать их сочнее и больше. Затем следует нанести на губы прозрачный блеск.

Сияющая кожа

Техника предполагает нанесение ВВ-крема с легкой текстурой и мерцающими эффектом после умывания и очищения лица. Затем добавляют немного хайлайтера. Средство с кремообразной текстурой наносят на выступающие области лица. Такой мейк должен выглядеть натурально.

Создание «эффекта сияющей кожи» не занимает много времени. Зато макияж выглядит великолепно.

«Зацелованные губы»

На смену четким контурам приходят размытые и мягкие. Для такого макияжа не понадобится карандаш. Теперь не надо переживать, что косметика растечется во время еды или на жаре.

Помады темных оттенков

Наиболее модными сейчас являются коричневые, сливовые и бордовые тона. Такие цвета стоит попробовать для повседневного макияжа этой весной. Губы темных оттенков в сочетании с естественным мейком выглядят роскошно и впечатляюще.

Тенденции в повседневном макияже этой весной креативные и разнообразные. Любой женщине стоит попробовать такие элементы мейка хотя бы раз.