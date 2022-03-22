Какую стрижку сделать обладательницам вытянутой формы лица: несколько модных вариантов

Многие девушки и женщины с удлиненной формой лица переживают из-за того, что не могут подобрать подходящую прическу, которая сделала бы их лицо немного шире и гармоничнее. Оказывается, нужно сделать минимальным объем на верхней части головы и избегать вертикальных линий и слишком большой длины. Еще один выход — густая челка. И стоит избегать начесов и высоких причесок, так как они еще больше визуально удлинят голову.

Ниже представлены самые удачные стрижки для удлиненных лиц. Если у вас тонкие волосы, самым удачным вариантом станет боб до плеч (как на главном фото). Кстати, чем легче и крупнее волны, тем свежее кажется лицо.

Боб с прямой челкой

Линия челки и край стрижки очень хорошо укорачивают лицо. Подойдет как для густых, так и для очень тонких волос. Прическа универсальна и при этом выглядит очень современно. С такой стрижкой и с удачно подобранным цветом волос, который идеально подходит к цвету глаз девушки, вообще не обращаешь внимания на то, какой формы ее лицо, понимая, что она просто красива.

Удлиненные локоны с челкой

Эта прическа для вытянутой формы лица является одной из самых универсальных. Короткая текстурированная челка прекрасно балансирует пропорции. Кроме того, челка помогает привлечь внимание к глазам. Не стоит бояться ежедневной укладки. Такую стрижку можно просто высушить. За такой гривой, как у модели на этой фотографии, можно спрятать не только милое, чуть удлиненное личико, но и все, что душе угодно. Красота волос затмит все недостатки, даже если они и есть.

Многослойная стрижка с короткой текстурированной челкой

Все-таки кто бы что ни говорил, многослойная стрижка средней длины — лучший вариант для девушек с длинным узким лицом и густыми волосами. Изюминка этого образа — длинная текстурированная челка, прикрывающая брови. Но, если вы не являетесь обладательницей широкого лба, от выбора подобной стрижки лучше воздержаться.

Мелированная “лесенка”

Косая челка, стрижка лесенкой и мелирование — современное исполнение модной прически 70-х годов. Чем тоньше волосы, тем они должны быть короче. Что привлекает в этой прическе больше всего, так это то, что вы можете сами решить, сколько слоев (или ступенек лесенки) вам сделать. Такую стрижку можно носить с прямыми волосами, а можно сделать пляжные волны или аккуратно завить при помощи щипцов. Если волосы обрезать немного короче (например, чуть ниже линии плеч), прическа будет смотреться аккуратнее.

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Текстурированная пикси с “перышками”

Оказывается, короткая стрижка пикси тоже подходит девушкам с длинным лицом. Главное здесь — челка с ярко выраженными “перышками” и гель для укладки. Грамотно подобранное средство для укладки помогает приподнять волосы. Нужно просто смазать гелем влажные волосы, а после выделить отдельные пряди.

Главное – не переборщить с средством для укладки. Если взять геля, мусса или воска слишком много, волосы будут казаться непромытыми.

Легкое омбре на длинных волосах

Это идеальный образ для девушек и женщин с удлиненным овалом лица.

Кудри с прямым пробором

Мягкие естественные кудряшки помогут сделать длинное личико короче. Раньше вы, вероятно, думали, что это не совсем так. Но кудрявые от природы волосы или же кудри после химической завивки можно чудесно адаптировать к узкому лицу. Главное здесь — объем! Длинные черты лица в прямом смысле потеряются в облаке романтичных или же классических завитков.

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Короткий текстурированный боб на светлых волосах

Особенно круто короткий текстурированный боб смотрится на светлых волосах. Ровные линии этой стрижки добавляют волосам объема, поэтому она подойдет обладательницам тонких слабых волос. К тому же за такой стрижкой очень легко ухаживать.

Легкие каштановые волны

Округлая челка и немного взлохмаченный вид — то, что доктор прописал обладательницам темно-русой или каштановой шевелюры. Эта прическа будет отлично смотреться не только на волнистых, но и на прямых волосах. Если кому-то хочется длину покороче, можно обрезать волосы по ключицы.

Не бойтесь пробовать и ошибаться, экспериментируйте. Со временем каждой из нас непременно удастся подобрать для себя идеальную стрижку и научиться ее укладывать так, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. И как бы банально это ни звучало, то, что является недостатком для одного, другой посчитает достоинством.