 

У принца Уильяма и Кейт есть свои милые прозвища для их единственной дочери – принцессы Шарлотты

22.03.2022, 15:10, Разное
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Ласковые имена для своих малышей придумывают все родители, и члены королевской семьи — не исключение. Например, у герцога Кембриджского есть очаровательное ласкательное имя для дочери, шестилетней принцессы Шарлотты, которое отличается от ее официального имени. Это стало известно случайно, и поклонники королевской семьи гадают, почему принцессу в семье зовут именно так.

Забавные прозвища — не редкость в королевской семье

В детстве у многих из нас были ласковые прозвища. Некоторые из них «прилипли» на долгие годы, какие-то остались далеко в прошлом. Иногда они совершенно отличаются от настоящего имени и трудно понять, почему кого-то называют именно так. У членов королевской семьи также есть милые имена друг для друга. Например, принц Гарри всегда называл герцогиню Кембриджскую «Кэт» вместо «Кейт», покойного принца Филиппа родные звали «PP» (от Prince Philip), а у самой королевы было «тайное» имя Лилибет.

Точно так же у герцога Кембриджского есть очаровательное маленькое прозвище, которое он дал своей дочери — шестилетней принцессе Шарлотте. Причем оно разительно отличается от того, которое использует обычно ее мать Кейт. Ласковое имя было раскрыто в 2019 году, когда дети сопровождали Уилльяма и Кейт на Королевской выставке цветов в Челси. Уильям назвал Шарлотту «Миньонеттой». Основная версия происхождения такого прозвища — французское слово min-yon-ett, означающее «маленький, сладкий и нежный».

Как зовет Шарлотту Кейт Миддлтон

Между тем, у Кейт есть свое ласковое имя для Шарлотты. Во время поездки в Северную Ирландию в 2019 году она сказала, что называет свою дочь Лотти. Во время официального королевского визита Кейт познакомилась с Лаурой-Энн и ее сыном, которые позже поделились их разговором в своем Instagram*. «Кейт поинтересовалась, сколько Берти лет. Когда я сказала, что ему четыре, она воскликнула: «О, моя Лотти того же возраста!» Она называет ее Лотти», — написала Лаура-Энн.

Некоторые пользователи интернета высказались против такого прозвища для принцессы, сравнив ее с кличкой для домашнего животного. Но большинство поклонников королевской семьи просто умилились. Между тем, вскоре Шарлотта может унаследовать редкий титул, который использовался всего семь раз в королевской истории — королевская принцесса Шарлотта.

* – деятельность организации запрещена в Российской Федерации.



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