Мнение: Национализация Макдональдса: почему это хорошо

Капитализм основан на доверии. Главная причина, по которой СССР вчистую проиграл экономическую войну, очевидна — устаревшая экономическая формация.

До смерти Сталина коммунисты вели себя как кочующие бандиты, то есть отбирали у народа у народа всё под корень, не заботясь о том, останется ли у народа хотя бы на еду. С приходом Хрущёва коммунисты стали бандитами осёдлыми — теперь у народа отбирали только излишки, но на еду всё же оставляли достаточно.

При капитализме государство начало говорить с обществом на равных, заключило с обществом договор. Суть договора в том, что государство забирает свою долю, но при этом позволяет бизнесу и населению оставлять всё остальное себе. Если в СССР колхозники не напрягались, зная, что урожай в любом случае отнимут, то в России фермеры работают на совесть, рассчитывая оставить доход от продажи урожая себе.

Теперь мы видим, почему национализация в раннем СССР и, скажем, в Венесуэле привела к экономической катастрофе. У людей пропал смысл работать. Государство попыталось заменить мотивированных бизнесменов на своих чиновников, но толку от этого не было — во-первых, потому что закалённые конкуренцией бизнесмены гораздо способнее идейно заряженных шариковых, а во-вторых, потому что у чиновников тоже не было стимулов развивать временно доверенные им предприятия.

Сейчас в России думают про национализацию иностранных предприятий, владельцы которых решили прекратить работу из политических соображений, чтобы помочь США в их плане уничтожить нашу экономику. И это как раз тот случай, когда национализация к негативным последствиям не приведёт.

Условный бизнесмен из Венесуэлы думает примерно так. «Государство забрало себе завод Мигеля. Если я открою завод, государство заберёт и мой завод тоже. Я не буду открывать завод, лучше уеду из страны».

Условный бизнесмен из России будет думать иначе. «Государство забрало себе завод Рональда, так как Рональд открыто выступил на стороне США, попытался нанести закрытием своего завода ущерб экономике России. Я не пособник американцев, я ни в коем случае не собираюсь воевать против собственной страны. Моему заводу ничего не угрожает».

Джен Псаки заявила, что Вашингтон не приказывал американским компаниям покинуть Россию:

https://lenta.ru/news/2022/03/21/psaki/

Следовательно, открытое выступление корпораций на стороне врагов России — их собственное решение, за которое они должны нести полную ответственность. Речь сейчас не про юридическую ответственность, в военных условиях юридические тонкости отступают на второй план, а про суть дела. Национализируя собственность пособников американцев, Россия соблюдает правила честной игры — наказывает только тех, кто первым нарушил договор.

Посмотрим для контраста на Европу и США. Там на ровном месте конфискуют собственность россиян — дома, яхты, деньги. Грабят всех подряд — даже тех, кто был настроен весьма прозападно, чтобы не сказать грубее. Это чёткий сигнал бизнесу: не держите активов на Западе, их могут в любой момент отобрать из политических соображений.

Разница с национализацией вражеских предприятий в России колоссальная. Когда в тюрьму сажают скупщика краденого, государство подаёт сигнал «не будь преступником». Когда в тюрьму сажают владельца овощной лавки, государство подаёт другой сигнал — «не веди бизнес». Запад подаёт сейчас предпринимателям со всего мира, особенно из России, Индии и Китая, сигнал второго типа: «не связывайтесь с Западом, ограбят на ровном месте».

Таким образом, бизнес-климату в России национализация вражеских предприятий не угрожает. Напротив, она может его серьёзно оздоровить, так как иностранцы осознают, что за вредительство их будут наказывать. Цитирую из письма читателя:

…из услышанного сегодня как-то резануло слух про честную игру в отношении Макдака, про то, что надо его принять обратно, если компания захочет вернуться. Макдак в смысле некоторого обобщения иностранных компаний… Западный человек подобные акты добродетели воспринимает как слабость.

Я более 20 лет в пищевой отрасли, и все они прошли в западных компаниях — как в России, так и в Европе, и в некоторых странах третьего мира. Полагаю, что право на честную игру западным компаниям ещё нужно заслужить, и что для начала им самим следует играть честно. Приведу несколько примеров.

Первый, — безусловно при полнейшем попустительстве наших карикатурных чиновников, —локализация поставщиков. Обязательство (а это действительно обязательство в подавляющем большинстве случаев) и широкая декларация работы с местными поставщиками. Хоть иностранцы и заявляют, что «60-70-90% всего, что используем, сделано в России», фактически всё это производится такими же западными компаниями, работающими в России, со всеми вытекающими в сегодняшнем контексте последствиями. В случае с Макдаком почти всё, начиная от булочек и заканчивая посыпкой для мороженного, сделано не нашими. Мясо — Мираторг, не поспоришь, так же как и всевозможная зелень, но это далеко не 60-90%. Таким образом, задекларированная и анонсированная продовольственная безопасность не так уж и безопасна. В случае массового исхода мультинационалов можем получить большой разрыв внутренних цепочек поставок.

Второй фол, который прямо сейчас в очень активной стадии среди тех, кто все таки решил остаться или пока удерживается — это безусловные западные ценности (ESG, LGBT, BLM и еще много чего на три и не только на три буквы), которые как никогда активно транслируются по внутренним системам коммуникации, в том числе и по субканалам Меты. Уверен, что наивных нет, и вполне понятно, что трактовка событий на Украине тоже будет строго прозападной. Поэтому любая западная конторка, работающая здесь, это почти наверняка спонсор пятой колонны.

Очень надеюсь, что всем оставшимся в России иностранным компаниям будут четко разъяснены правила пользования привилегией нахождения на российском рынке. Которые будут включать в себя не только требования к локализации, но и много-много другого. Возможности, которые раньше иностранцы считали своим неотъемлемым правом, теперь должны стать преференциями, которые нужно заслужить…

В самом деле, тот же Макдональдс — это не только передовые технологии организации общепита, но и недвижимость под ресторанами, зачастую очень дорогостоящая и в уникальных местах. То же самое относится и к ИКЕА, её главный бизнес — не мебель, а огромные торговые центры.

Сейчас эти компании думают примерно так: приостановим работу в России на полгодика, поможем американцам раздолбать экономику России в труху. Потом, когда США уничтожат рубль и поставят Россию на колени, триумфально вернёмся. Население будет нищим, зато в Кремле будет сидеть американская марионетка, которая поможет нам отжимать рынок у российских компаний и покупать новую землю по смехотворно низкой цене.

Напомню, что в 1992 году, когда после победы в Холодной войне американцы нашпиговали Кремль своими советниками, ловкие ребята из Макдональдса заключили договор аренды на огромное помещение на Арбате по ставке в 1 рубль за 1 квадратный метр в год. Общий срок договоров аренды составлял 49 лет, причём всё было оформлено так, что суды Макдональдс выигрывал — как минимум до начала 2010-х годов, во всяком случае.

ИКЕА тоже много грешила. К примеру, она выгодно купила у коммуниста Павла Грудинина участок земли, который тот забрал у акционеров своего совхоза.

Так вот, сейчас Макдональдс, ИКЕА и тому подобные западные корпорации рассчитывают, что помогут американцам раздавить Россию, а потом выгодно поучаствуют в переделе собственности. Или, — вариант Б, — тихо вернутся на наш рынок, когда станет ясно, что американцы уничтожить нашу экономику не смогли.

Национализация станет для пособников американцев огромной проблемой, так как одна только недвижимость, которой они владеют в России, стоит астрономических денег. А ведь есть ещё и сам бизнес, который у них заберут, и есть доля рынка, отвоевать которую «с нуля» будет просто невозможно. Одно дело — открыть Макдаки, стоявшие полгода заколоченными. Другое дело — открывать что-то новое непонятно где, пытаясь конкурировать со своими же собственными ресторанами, переименованными полгода назад в Дакмаки.

Полагаю, стоило бы показательно выпороть хотя бы одну корпорацию просто ради того, чтобы остальные сглотнули слюну и побежали договариваться по-хорошему.

Повторюсь, жёсткого приказа уходить из России у западных компаний нет. Поэтому как только они поймут, как дорого им придётся заплатить за участие в агрессии против нашей страны, большая их часть тут же побежит искать компромиссы. Кто-то просто продолжит работать. Кто-то выделит российскую часть бизнеса в отдельное юрлицо и перепишет его на какой-нибудь фонд из нейтральной страны. Кто-то продаст свои заводы в России китайцам или россиянам, — может быть, с условием, что через год выкупит их обратно. Кто-то громко объявит о закрытии, а сам продолжит работать, делая вид, будто ничего не происходит.

Вариантов полно, вопрос только в рисках. Сейчас западные компании думают, будто ничем не рискуют, участвуя в американской санкционной войне против России. Как только они осознают, что их бухгалтерские балансы готовы закровоточить красными цифрами, мы увидим разворот на 180 градусов и глобалистские улыбки в 32 зуба.

Да, некоторые всё равно уйдут. Но и в этом случае мы выиграем, так как их предприятия не закроются, а будут работать — просто уже под руководством отечественных собственников.

Русофобия существует на нашей планете ровно по одной причине — пока что это или бесплатно, или дёшево. Как только станет ясно, что за русофобию надо платить, причём платить много, будьте уверены, нас начнут искренне уважать и любить.