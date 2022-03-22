Сын Оззи Осборна Джек в четвертый раз станет отцом

Сегодня, 22 марта, у возлюбленной сына Оззи Осборна день рождения. 36-летний Джек и интерьер-дизайнер Ари Гирхарт, объявившие в декабре о помолвке, решили, что сейчас самое подходящее время сообщить миру, что они скоро станут родителями. Оба опубликовали говорящее фото в личном блоге Instagram* и сделали соответствующие подписи.

Сегодня мой день рождения. А подарок будет летом. Новый человек в нашем племени! – подписала фото Ари.

Срочные новости! У с нас с Ари этим летом родится ребенок. Малыш № 4 на подходе! – написал Джек.

Если для Ари этот ребенок будет первым, то для Джека – четвертым. У сына одного из основателя легендарной группы Black Sabbath Оззи Осборна и его супруги Шэрон есть трое детей от первого брака. Джек впервые женился в сентябре 2012 года, его избранницей стала актриса Лиза Стелли. Брак просуществовал недолго – в 2018 году, когда младшей дочери пары было всего три месяца от роду, Джек и Лиза объявили о расставании.

Джек Осборн и Ари Гирхарт Шэрон, Оззи, Джек Осборн с детьми от первого брака и невестой Ари Гирхарт

Новость о нашем расставании, возможно, многих шокирует. Первое и главное, мы продолжаем любить друг друга. Наша семья – самое важное в нашей жизни, и мы трудились многие годы, чтобы достичь этого… Но сейчас лучшее для нас – расстаться полюбовно, оставшись лучшими друзьями, и продолжать воспитывать наших детей… Мы очень расстроены, но уверены, что будем продолжать развивать наши отношения как родители и друзья, – говорилось в официальном заявлении пары.

Только спустя полгода Осборны официально подали на развод, а 5 марта 2019 получили документы о расторжении брака. Тем не менее бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения ради троих дочерей. Более того, дети от первого брака часто проводят время в компании отца, его знаменитых родителей и сестры Келли, признавшейся недавно в алкогольной зависимости, и его невесты.

Джек Осборн и Ари Гирхарт

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