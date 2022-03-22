Принц Уильям рассказал о необычном занятии принца Джорджа, пока они с Кейт путешествуют

Финальным аккордом поездки в Белиз в рамках карибского турне герцогов Кембриджских стал торжественный прием в честь платинового юбилея королевы в руинах майя в Кахал-Печ недалеко от города Сан-Игнасио.

Для этого мероприятия Кейт Миддлтон выбрала мерцающее платье в пол британского бренда с таинственным названием The Vampire’s Wife. Образ она дополнила серебристыми босоножками, крупными серьгами в этническом стиле и клатчем с орнаментальной вышивкой в традиции индейцев майя. Принц Уильям обошелся без индейских мотивов в одежде. На нем была голубая рубашка с темно-синими брюками и синий пиджак.

Уильям выступил с приветственным словом, и рассказал присутствующим, что его старший сын Джордж внимательно следит за перемещениями своих родителей по странам Карибского бассейна:

Мы сообщаем, где мы находимся, и он находит нас на карте, втыкает булавку и показывает остальным.

Во вторник Кейт и Уильяма уже ждут на Ямайке, а дальше они отправятся на Багамы. Напомним, что с 19 марта герцог и герцогиня Кембриджские совершают тур по странам Карибского бассейна в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II. Поездка продлится до 26 марта.

Герцог и герцогиня Кембриджские