 

Принц Уильям рассказал о необычном занятии принца Джорджа, пока они с Кейт путешествуют

22.03.2022, 14:15, Разное
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Финальным аккордом поездки в Белиз в рамках карибского турне герцогов Кембриджских стал торжественный прием в честь платинового юбилея королевы в руинах майя в Кахал-Печ недалеко от города Сан-Игнасио. 

Для этого мероприятия Кейт Миддлтон выбрала мерцающее платье в пол британского бренда с таинственным названием The Vampire’s Wife. Образ она дополнила серебристыми босоножками, крупными серьгами в этническом стиле и клатчем с орнаментальной вышивкой в традиции индейцев майя. Принц Уильям обошелся без индейских мотивов в одежде. На нем была голубая рубашка с темно-синими брюками и синий пиджак. 

Уильям выступил с приветственным словом, и рассказал присутствующим, что его старший сын Джордж внимательно следит за перемещениями своих родителей по странам Карибского бассейна: 

Мы сообщаем, где мы находимся, и он находит нас на карте, втыкает булавку и показывает остальным.

Во вторник Кейт и Уильяма уже ждут на Ямайке, а дальше они отправятся на Багамы. Напомним, что с 19 марта герцог и герцогиня Кембриджские совершают тур по странам Карибского бассейна в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II. Поездка продлится до 26 марта.

Герцог и герцогиня Кембриджские



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