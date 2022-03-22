Ответ Тины Канделаки на открытое письмо Натальи Синдеевой

«Соревнование на тему «посыплем голову пеплом» началось еще до (…) [«спецоперации»]».

Тина Канделаки. Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Наташа, увидела твое письмо. Эмоционально, пронзительно, профессионально написано. Еще раз подчеркну — профессионально.

Сейчас такое время — время профессионально выплеснутых эмоций.

Многие наши коллеги бежали за рубеж. Каждый бежал от своих страхов: одни от призыва, другие от выдуманных ими самими «арестов», третьи (а таких большинство) — просто под влиянием соцсетей и стадного чувства. Им непросто, большинство в растерянности. Как жить дальше? На что жить? Нужны ли они «благородному» западному миру? Они не знают ответов.

Люди, умеющие профессионально плодить эмоции, ответ на вопрос «что делать?» пока тоже не знают. Но они знают другое — правила ментального дресс-кода. Чтобы куда-то попасть, надо его соблюсти. Нынешний дресс-код для бежавшего в никуда человека с российским паспортом — срочно откреститься от своей страны, бегом сообщить во всех соцсетях, что россияне во всем виноваты, покаяться, вменить в вину всей нации ее неправильность.

Соревнование на тему «посыплем голову пеплом» началось еще до (…) [«спецоперации»]: предлагали каяться за Ельцина, за СССР, за Чеченскую войну. Ты прекрасно сама это знаешь — инициаторы покаяния жили в твоем эфире.

Именно либеральная повестка формировала этот тезис: «Вы не люди, пока не покаетесь». И не отдадите все, что у вас есть. Вы недостойны, говорили нам.

Теперь все соревнуются в отрицании своей русскости. Средней руки менеджер, сбежавший из Москвы, дописался до того, что «мы» как нация не состоялись. Живущие в Таиланде и Черногории «культурные» деятели составляют списки художников и артистов, которые подлежат преследованию, — а потом, видимо, уничтожению?

Примеров таких много, и список все ширится и ширится.

Зачем все это? Ты, Наташа, прекрасно знаешь, зачем делаются такие вещи. Дивный западный мир примет не всех. А только тех, кто громче всех расскажет, почему РФ — ад, а ее жители не нужны цивилизованному миру. Твое письмо мало чем выпадает из этого контекста. Просто ты профессионал, ты ярче, конкретнее, эмоциональнее. И все хорошо. Если бы не одно «но».

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Ты пытаешься говорить о чувстве вины «нас», о том, «как мы им посмотрим потом в глаза». И призываешь перейти на сторону «жизни». В какой стороне «жизнь», судя по посту, ты решила, все остальное — смерть, ужас, ад и орки. Я понимаю, что тебе и твоим коллегам, сидя за бокалом хорошего грузинского вина в Тбилиси или на Босфоре, или в Риге, очень хочется объяснить мотивацию своих поступков и побега из страны. Там не свистят пули, нет (…) [«спецоперации»], но душу рвет за «прогрессивное» человечество и его судьбу.

Есть, правда, одна деталь — там, на Кавказе (и не только), кругом последствия, последствия распада СССР. Беженцы, войны, кровь — они по всему периметру нашей некогда необъятной страны.

От Таджикистана до Еревана и Тбилиси, где устраиваются бежавшие из России. И дальше по Ближнему Востоку, и в Африке — везде льется кровь. Там понятны авторы и кукловоды. Но никто не посыпает голову пеплом.

Наверное, в перерывах между молитвами ты помогаешь беженцам из Абхазии или детям Карабаха, Наташ? Это все ведь звенья одной гребаной цепи, как любят говорить твои коллеги. Или нет? И где тогда ты настоящая, Наташ?

«Остерегайтесь тех, кто хочет вменить вам чувство вины, ибо они жаждут власти над вами», — сказал однажды Конфуций. Как ты думаешь, он был прав?

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