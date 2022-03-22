 

Армения и Грузия вернут России сбежавших IT-специалистов

22.03.2022, 13:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российское правительство достигло предварительной договорённости с Грузией и Арменией о возвращении обратно сбежавших IT-специалистов.

С 24 февраля в эти страны мигрировали около нескольких тысяч человек, но их навыки в условиях санкционного давления требуются на Родине.

Сейчас стороны ведут переговоры о том, как лучше организовать возвращение граждан России, и как исключить их перемещение в третьи государства, откуда выдача будет затруднена. Многие из эмигрировавших сейчас пребывают в недружественных государствах и российские консульские запросы об аннулировании их виз отклоняются или игнорируются.

– Есть попытки лишить Россию интеллектуально-технического потенциала – наших граждан, обладающих востребованными специальностями, трудоустраивают за рубежом, выдают им различные документы, которые легализуют их побег с точки зрения западных государств. Есть страны, которые идут навстречу в этом вопросе, с ними мы работаем активно по части возвращения. Мы подчёркиваем, что не требуем чужого, это наши граждане, но не всегда нас слышат, к сожалению, – сказал представитель МИД в межведомственной рабочей группе.

В правительстве прорабатывают также вариант “условной амнистии” сбежавших – ко многим у них есть вопросы у органов из-за постов в соцсетях, но в нынешней ситуации важнее обеспечить их трудоустройство в отечественных компаниях и госсекторе. В большинстве случаев эмигранты отделаются штрафами или профилактическими беседами, обещает источник “Коммерсанта”.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Заболевшая коронавирусом Кудрявцева показала, как муж и дочь справляются без нее

28.07 / «Не могу остановиться» – Потап рассказал о сексе с Каменских

24.06 / Мнение: Обещаем обещать

29.09 / Роскомнадзор обратился в Twitter из-за ситуации с аккаунтом РИА Новости

16.01 / Алика Смехова рассказала о продуктивном начале года

02.07 / Мнение: Куар-коды, Собянин и Апокалипсис

14.03 / Поможет правильный выбор румян: учимся создавать эффект высоких скул

08.06 / Госдума приняла во втором чтении закон о поиске пропавших по геолокации

03.12 / «Я заявил: с немецкими танками дрался весь полк!»

19.07 / В Омске прошла акция солидарности с протестующими в Хабаровске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика