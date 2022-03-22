Армения и Грузия вернут России сбежавших IT-специалистов

Российское правительство достигло предварительной договорённости с Грузией и Арменией о возвращении обратно сбежавших IT-специалистов.

С 24 февраля в эти страны мигрировали около нескольких тысяч человек, но их навыки в условиях санкционного давления требуются на Родине.

Сейчас стороны ведут переговоры о том, как лучше организовать возвращение граждан России, и как исключить их перемещение в третьи государства, откуда выдача будет затруднена. Многие из эмигрировавших сейчас пребывают в недружественных государствах и российские консульские запросы об аннулировании их виз отклоняются или игнорируются.

– Есть попытки лишить Россию интеллектуально-технического потенциала – наших граждан, обладающих востребованными специальностями, трудоустраивают за рубежом, выдают им различные документы, которые легализуют их побег с точки зрения западных государств. Есть страны, которые идут навстречу в этом вопросе, с ними мы работаем активно по части возвращения. Мы подчёркиваем, что не требуем чужого, это наши граждане, но не всегда нас слышат, к сожалению, – сказал представитель МИД в межведомственной рабочей группе.

В правительстве прорабатывают также вариант “условной амнистии” сбежавших – ко многим у них есть вопросы у органов из-за постов в соцсетях, но в нынешней ситуации важнее обеспечить их трудоустройство в отечественных компаниях и госсекторе. В большинстве случаев эмигранты отделаются штрафами или профилактическими беседами, обещает источник “Коммерсанта”.

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