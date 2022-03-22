 

КНДР возобновит экспорт холодильников в Россию под маркой LG

22.03.2022, 13:11, Разное
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Глава КНДР Ким Чен Ын пообещал до конца апреля начать поставки в Россию холодильников, а к осени в российских магазинах бытовой техники появятся северокорейские телевизоры, плиты и стиральные машины.

– Когда-то мы поставляли в СССР десятки наименований техники, наши холодильники и телевизоры можно было купить в Москве, Ленинграде и Владивостоке. Но после поворота России на Запад этот рынок оказался для нас закрыт. Сейчас нашим русским друзьям нужна помощь. Мы помним, где родились великие Ленин и Сталин, поэтому не будем вспоминать старые обиды. Корейская промышленность способна за несколько месяцев насытить российский рынок, – заявил северокорейский лидер.

Вся техника, произведённая в КНДР, будет продаваться в России под брендом LGВся техника, произведённая в КНДР, будет продаваться в России под брендом LG. Как нам стало известно, всё расчеты будут происходить в рублях и северокорейских вонах, поэтому никакие западные санкции на эти операции не повлияют.

Первые образцы холодильников и стиральных машин из КНДР уже поступили в Россию. В настоящий момент они проходят сертификацию Роскачества. Как отмечают специалисты, техника соответствует всем предъявляемым требованиям, сочетая в себе передовые технологические решения и легендарную советскую надёжность.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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