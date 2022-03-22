Кейт Миддлтон и принц Уильям научились выживать в джунглях Белиза

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В минувший понедельник, в последний день в Белизе в рамках карибского турне герцог и герцогиня Кембриджские посвятили экскурсии в древнее поселение племени майя. Но прежде их пригласили на мастер-класс по выживанию в джунглях Белиза. Кроме того, они посетили тренировочную базу британской армии (BATSUB), на которой проходит обучение военнослужащих из Великобритании в условиях тропиков.

Понятно, что на такое мероприятие не стоит надевать платье. Поэтому Кейт продемонстрировала безупречный спортивный образ: белая футболка, скини-джинсы цвета хаки и белые кеды.

Для Уильяма этот визит был ностальгическим, ведь около пятнадцати лет назад и ему пришлось тренироваться на этой базе. Более того, в рамках карибского тура он смог повидаться со своим приятелем по Королевской Военной академии в Сандхерсте, который теперь руководит отрядом в джунглях. Британские таблоиды не упустили из виду и того, что принц продемонстрировал свои армейские навыки, “мастерски разрезав гигантский пальмовый лист напополам, чтобы использовать его в качестве укрытия”. Супруги узнали, как выжить в джунглях, и выпили свежей воды, найденной с помощью лозы.

Финальным аккордом стал торжественный прием в честь платинового юбилея королевы в руинах майя в Кахал-Печ. Сегодня их уже ждут на Ямайке, откуда они отправятся на Багамы. Напомним, что с 19 марта герцог и герцогиня Кембриджские совершают тур по странам Карибского бассейна в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II. Поездка продлится до 26 марта.

Кейт Миддлтон и принц Уильям