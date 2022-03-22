«Форсировали русофобию»

За что суд признал деятельность Meta экстремистской и запретил Facebook с Instagram.

Тверской суд Москвы запретил работу американской компании Meta Platforms Inc. в РФ из-за «экстремистской деятельности». Запрет коснулся социальных сетей Facebook и Instagram, а месседжер WhatsApp пока решили не трогать. Такое решение было принято по иску Генпрокуратуры, представители которой утверждали на заседании, что в Facebook и Instagram не только присутствует, но и «форсируется» русофобия, а компания «легализовала язык ненависти». Впрочем, прокуроры успокоили пользователей этих соцсетей, что не будут привлекать к ответственности за их использование.Представители ответчика просили дать им время на подготовку своей позиции, но судья время на раздумья не дала. Вынесла решение полностью проигнорировав их.

У Тверского суда Москвы. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Иск был подан надзорным ведомством после публикации Reuters о том, что Facebook и Instagram на фоне военных действий в Украине снимают ограничения на «призывы к насилию против российских военнослужащих» в некоторых странах. Генпрокуратура увидела в этом разжигание ненависти и вражды по отношению «к гражданам Российской Федерации», а также заявила, что такие шаги «формируют представление о допустимости террористической деятельности».

Прокуроры также обратились в СК РФ, отметив, что в действиях руководства Meta содержатся признаки преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма) и по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия). Ранее в ГСУ СК было возбуждено уголовное дело в отношении руководства американской компании. Примечательно, что еще до начала заседания в Тверском суде Роскомнадзор 4 марта по требованию Генпрокуратуры заблокировал в РФ доступ к Facebook, а 14 марта — к Instagram.

Процесс вызвал большой интерес у СМИ. Причем это было одно из первых заседаний после снятия всех «коронавирусных ограничений». На слушания допустили всех желающих.

Для рассмотрения иска Генпрокуратуры привлекли «тяжелую артиллерию» —

разбирательство проходило под руководством председателя Тверского суда Ольги Солоповой, что довольно редкий случай для рассмотрения такого рода дел.

В начале заседания представитель Meta — юрист Виктория Шакина посетовала, что иск поступил в суд 14 марта, а его рассмотрение по существу назначили менее чем через неделю, хотя по закону сторонам должны давать для подготовки 15 дней. Также представители Meta заявили ходатайство о прекращении производства по делу, поскольку, по их мнению, Тверской суд не имеет полномочия для рассмотрения иска Генпрокуратуры. Metа является иностранной организацией, следовательно иск должен быть подан по месту нахождения ответчика, добавила Шакина.

Однако судья Солопова не нашла оснований для удовлетворения этих ходатайств и перешла к рассмотрению дела. Так согласно исковому заявлению Генпрокуратуры, в соцсетях Facebоok и Instagram размещались «экстремистские материалы». Одна из претензий надзорного ведомства — публикация в Instagram в 2016 году фотографий Адольфа Гитлера, а также фотографий нацистских преступников и ряд довольно резких высказываний в адрес российских военных. Помимо прочего, в соцсетях Meta выкладывали призывы к участию в несогласованных акциях, призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих, участвующих в боевых действиях в Украине. Оставались без внимания требования Роскомнадзора об удалении данных материалов, говорится в иске.

«Соцсети не могут существовать вне закона», — сказал представитель прокуратуры Тимур Абрегов. Прокурор настаивал, что компанией «легализован так называемый язык ненависти». При этом, по его мнению, Meta «вешает на государственные СМИ ярлыки и решает по своему усмотрению, что является достоверной информацией, а что фейком» и «создает для пользователей альтернативную реальность, возбуждая ненависть к РФ и ее гражданам».

В заявлении также уточняется, что требование о запрете деятельности относится к Facebook и Instagram, но не касается месседжера WhatsApp. «Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются услугами Meta», — объяснил прокурор в ходе заседания.

Он также подчеркнул, что социальные сети компании Meta обладают большим влиянием на общественное мнение и используют это влияние для «произвольного трактования». «Компания Meta будет лишена возможности открывать отделения и вести любую коммерческую деятельность», — добавил прокурор.

ои Представители Роскомнадзора и ФСБ поддержали требование Генпрокуратуры. Сотрудник спецслужб, в свою очередь, высказал мнение, что «политика Мeta направлена против интересов РФ и ее граждан». «Это один из видов информационной войны против целей и задач «спецоперации», которая проводится Вооруженными силами РФ в Украине», — убеждал представитель ФСБ. Он потребовал привести решение суда к немедленному исполнению «вследствие особых обстоятельств».

Юристы Meta не согласились с требованием надзорных ведомств и попросили отклонить иск. Они отметили, что компания удаляет дискриминационные публикации, а якобы проигнорированные запросы Роскомнадзора не касались информации экстремистского характера.

Юрист Шакина пояснила, что новые правила Meta не допускают призыв к насилию гражданских лиц РФ, компания по-прежнему выступает против русофобии, призывов к геноциду и другим видам насилия.

Однако представитель Генпрокуратуры Наталья Гашилина с такой аргументацией не согласилась. «Русофобия не только имеется, но и форсируется», — парировала она.

Юрист Шакина напомнила, что Meta не осуществляет экстремистскую деятельность, поскольку не является автором публикаций в соцсетях. «Исковое заявление составлено не в надлежащем виде и разбирательство проводится с процессуальными нарушениями», — заявили представители Meta и добавили, что запрет деятельности организации станет «хрестоматийным примером ограничения свободы выражений мнения».

На стадии дополнений юрист Шакина попросила назначить лингвистическую экспертизу с целью оценить так называемые «экстремистские публикации», на которые ссылалась прокуратура. «Истец должен был привлечь эксперта-лингвиста. Настоящее дело ставит ряд вопросов, для которых необходима оценка специалиста», — считает представитель ответчика.

Прокуратура возразила: представленные материалы уже признаны судом запрещенными или экстремистскими, а решения по ним уже вступили в законную силу. Судья Солопова согласилась с доводами истцов.

В совещательной комнате она пробыла всего полчаса, а выйдя оттуда, иск Генпрокуратуры ожидаемо удовлетворила. Решение вступает в силу незамедлительно, то есть до рассмотрения апелляции, как, собственно, требовала ФСБ.

Андрей Карев, корреспондент судебного отдела

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