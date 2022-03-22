Мнение: Чрезвычайный саммит НАТО

24 марта, ровно через месяц после начала боевых действий на Украине, в Варшаве состоится чрезвычайное заседание глав правительств стран-участниц. Заявлен прилет Байдена на этот саммит. Основной вопрос, который может быть обсужден на нем — ввод миротворцев НАТО на территорию Украины. Это инициатива Польши, и ряд стран Восточной Европы эту инициативу поддержал. Сам Байден уже обозначил формат отношения США к этой инициативе — Штаты точно не будут участвовать в этой миссии, но не будут возражать против нее.

Если решение о создании миротворческого контингента будет принято, и он будет сформирован, то в нём первую скрипку начнет играть Польша — ей, в общем-то, и будет передан мандат на действия. Она инициатор, она же имеет самые большие интересы в таком мероприятии. Следом идет Венгрия, неоднократно заявлявшая о желании защитить закарпатских венгров, ну, и Румыния, которая по привычке попытается прихватить под свой протекторат территории вплоть до Одессы. Фактически это возвращение территорий по состоянию на 1939 год. Строго говоря, «миротворческий контингент» — это раздел Украины и ничто иное.

Кремль может только приветствовать такое решение, так как оно впервые за этот месяц создает для него маленькое, но хоть какое-то окно возможностей. Возникает выбор, а значит — пространство решений. Шанс как-то, но выползти из тупика, в который он сам себя загнал.

Нужно понимать, что находящиеся на чужой территории войска НАТО в случае, если будут атакованы, не могут воззвать к альянсу и потребовать применить 5 статью устава — нападения на их территорию не произошло, а потому НАТО в полном праве может отказать в прямой помощи. Непрямую, конечно, окажет. Ввод миротворцев может резко повысить риски применения ядерного оружия именно потому, что оно будет применено по территории Украины, но не страны-члена альянса. Кроме того, бомбить «братский народ» неконвенциональными средствами поражения — это нужно как-то объяснить глубинному народу, который сейчас пребывает в состоянии наведенного (индуцированного) психоза, но все-таки где-то в подкорке задается логичным вопросом о смысле «спец-операции». Применение такого оружия по вторгшимся интервентам будет воспринято с энтузиазмом, тут же вспомнят Буденного и Первую Конную, «вы нам ответите за взятие Москвы» и тому подобное.

Для США подобное развитие событие тоже вполне отвечает текущей политике введения Европы в военную катастрофу, ее хаотизации и сноса действующего регионального порядка. Строить новый мировой порядок нужно на руинах, вот руины и являются целью нынешнего этапа.

У Кремля есть и другой выбор: согласиться с разделом Украины, как-то по-быстрому договориться о зонах этого раздела (как это уже произошло в Сирии) и как-то, но взять под контроль «свою» зону. Фактически возникнет три Украины (или даже четыре — если Белоруссия под вывеской польско-венгерско-румынского вторжения тоже примет участие в событиях и создаст буфер на границе) Две Украины (или три — при участии Белоруссии) будут оккупированы иностранными войсками, центральная Украина с Киевом останется формально под контролем нынешней власти, но понятно, что Украина, как независимое государство существовать перестанет. Собственно «не-война» на этом будет завершена, так как однозначно вторжение Запада абсолютно деморализует украинскую армию и население и лишит их мотивов к организованному сопротивлению. Конечно, само западное вторжение будет преподнесено как акт помощи братскому украинскому народу, но то, что этот народ никто не будет спрашивать, само по себе станет выглядеть крайне однозначно. Возможны еще какие-то нюансы и оттенки этого мероприятия, но суть остается прежней: и для Кремля, и для Вашингтона, и для восточноевропейских соседей Украины такое развитие событий может показаться вполне приемлемым. Для Украины — нет, но кто ее спрашивает? Вы хотели в Европу? Она пришла к вам.

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