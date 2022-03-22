Ученые надеются обнаружить доказательства жизни на Марсе

Космическое агентство Великобритании выиграло финансирование для строительства новой лаборатории для исследования образцов марсианского грунта.

Ученые надеются найти доказательства существования инопланетной жизни на Марсе путем анализа образцов с Красной планеты. Объект, вероятно, будет построен в Оксфордшире. О планах ученых сообщает издание Daily Star.

Британцы надеются, что новая лаборатория станет единственным местом на Земле, где будут хранить и анализировать образцы грунта с Красной планеты. На данный момент запланировано, что как минимум восемь космических миссий будут направлены на сбор и доставку на Землю образцов марсианского грунта, а также фрагментов астероидов. Исследователи питают надежду, что они смогут найти окаменелости или иные материальные доказательства того, что жизнь существовала за пределами Земли.

– Если бы мы привезли эти камни, раскололи их и нашли окаменелость, это было бы так захватывающе. Мы определенно могли бы сделать первое открытие жизни на Марсе в Великобритании, — говорит инженер Лаборатории Резерфорда Эпплтона при Совете по науке и технологиям доктор Рейн Иршад.

Марсоход NASA Perseverance уже ведет поиск необходимых ученым окаменелостей. Для этого аппарат бурит грунт на берегу древнего марсианского озера. Планируется, что достаточное для отправки на Землю количество образцов будет собрано через несколько лет, в том числе с использованием марсохода Sample Fetch Rover Европейского космического агентства.