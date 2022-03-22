Мнение: Трагедия в Бородянке

Трагедия Бородянки.

Оборону Бородянки от российских войск доверили главе местной городской рады, бизнесмену и впертому стороннику Порошенко Георгию Ерко. Но воевода понял задачу превратно и вопреки здравому смыслу решил оборонять не сам город, который никак не мешал продвижению передовых колонн российской бронетехники, а подступы к Киеву на трассе Коростень-Ирпень.

Для этого Ерко вместе с начальником местного райвоенкомата решили силами местных сопляков из теробороны перегородить дорогу российским войскам старыми автопокрышками и деревянными поддонами, а из окрестных строений кидать в них бутылки с «коктейлями Молотова» и палить из антикварных непристрелянных калашей. Не известно, всерьез ли они надеялись остановить таким вот фланговым ударом продвижение танковой колонны, но втянуть ее в бой на улицах родного города у них получилось. Итог оказался печальный – в отличие от Иванкова, Полесского и других райцентров Киевской области Бородянка приняла на себя всю тяжесть уличных боев. Центр города оказался разгромлен.

Самое страшное случилось в районе городских многоэтажек. Когда стало понятно, что ночной бой приближается к высоткам, нацики из спортклуба «Монолит» и местной федерации боев без правил, которыми, кстати, руководил сын мэра Роман, «уговорили» жителей панельных домов в целях безопасности спустится в подвалы, а сами устроили в их квартирах и на крышах домов огневые точки. В ход пошли не только автоматы, но и гранатометы с минометами, в подъездах устроили склады боеприпасов, а кто-то самый умный (скорее всего, начальник управления полиции) доложил в областной штаб теробороны, что москальские танки попали в западню и их можно уничтожить огнем артиллерии. И по центру города заработали «грады».

Большинство ракет, как и многое в украинской армии, оказались бракованными и не взорвались. Они до сих пор лежат на городских улицах. Но от двух разрывов, вероятно, сдетонировали арсеналы на первых этажах, в результате чего целые подъездные секции сложились как карточные домики, обрекая людей в подвалах на смерть под завалами.

Российские войска отошли из города. Когда наступило утро, из-под руин раздавались крики о помощи. По словам жителя Бородянки Николая Ганина, в подвалах могло находится до сотни человек. Однако вместо срочных мер по спасению людей, тероборона вместе с подошедшими частями ВСУ решили заняться снайперскими перестрелками с мародерами, используя для этого крыши уцелевших домов и не подпуская к развалинам спасателей, пожарных и волонтеров. Время, когда еще не поздно было организовать спасение заблокированных людей, вызвать строительную технику и профессиональных спасателей, было безжалостно упущено.

Жители уехали из нежизнеспособного города, где не стало ни воды, ни газа, ни электричества. В числе первых Бородянку покинул и лидер территориальной обороны Георгий Ерко. Когда через неделю для пресечения мародерства и наведения порядка в тылу в безлюдный город вошли части Росгвардии, пенсионерки из окрестных частных домов рассказали российским военным страшную историю о заживо погребенных людях. Но из-под завалов уже никто не звал на помощь.

https://telegra.ph/Tragediya-Borodyanki-03-21 – цинк

У наших в боях за Бородянку тоже были потери в людях и технике (в основном в городе во время удара РСЗО, которые накрыли несколько единиц техники многоэтажки, в подвалах которых прятались люди). Но в конечном итоге Бородянку взяли и бои сместились дальше к западу от Киева.

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