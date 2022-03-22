 

Мнение: Военный цикл-2. Как мы здесь оказались?!

22.03.2022, 4:17, Разное
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Продолжаем анализ русского национального характера, начатый в предыдущем выпуске. На этот раз поговорим более подробно об истоках русской неконфликтности, стремления избегать конфликтов со всеми – и с начальством, и с другими народами, и даже с агрессорами. Как получилось, что наши предки оказались самым северным “большим народом”, который широко расселился в местах, которые, с общечеловеческой точки зрения, для проживания человека в общем не очень-то приспособлены? Как этому помогла российская национальная бесконфликность?

В чем парадокс российской “отрицательной пассионарности”, если использовать термин Гумилева. Мы видим, что русский народ нельзя не назвать пассионарным – ведь столь грандиозную территорию хотя бы как-то освоить без пассионарности точно нельзя. Но и русская пассионарность – она какая-то “не такая”…

А в самом конце поговорим о феномене “русского эмигранта” – таких, которые “ненавидят русских и Россию”… и, как ни странно, именно в этом и проявляется их русская, исконно-посконная натура.

Источник: Размышления вольного социолога



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