Главсоцсеть

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Почему «ВКонтакте», куда пользователи массово стали переходить после блокировок, небезопасна для всех.

После начала «спецоперации» в РФ оказались заблокированы Twitter, Facebook и даже Instagram, а их пользователи стали массово перебираться во «ВКонтакте». Соцсеть отчиталась о рекордной посещаемости, правда, не объяснив, откуда и почему пришли новые пользователи. Корреспондентка «Новой» рассказывает, как некогда свободная социальная сеть сотрудничает с государством и почему аккаунты там лучше не заводить ни детям, ни взрослым.«Пользователи думали, что могут повлиять на политику»

«ВКонтакте» появилась в 2006 году, на такое название ее создателей — в их числе был и Павел Дуров, позднее придумавший Telegram, — вдохновил джингл «В полном контакте с информацией» радиостанции «Эхо Москвы». Сначала это была социальная сеть для студентов, причем именно петербургских университетов. «Долгое время «ВКонтакте» было именно студенческой сетью: там был закрытый вход, и попасть в VK можно было только по приглашению», — рассказывает антрополог и доцент ВШЭ Полина Колозариди. Однако сам Дуров уверял, что название «ВКонтакте» просто не должно было «ассоциировать сайт с какой-то определенной категорией людей».

Постепенно соцсеть начала меняться и открылась для всех пользователей, перестав быть студенческой. Следующим важным событием стало переформатирование платформы в микроблог, запустивший движение «Дуров, верни стену!» — рассказывает Колозариди. До 2010 года пользовательские профили во «ВКонтакте» выглядели иначе, чем теперь: люди могли писать сообщения владельцу страницы публично, непосредственного на его «стене». Именно этот формат общения требовали вернуть пользователи.

Аккаунт Павла Дурова во «ВКонтакте», 2011 год. Фото: Станислав Красильников / ИТАР-ТАСС

«Когда VK перестала быть сетью по приглашениям, она стала меняться. Ее коммерциализация — это часть истории про любые социальные медиа нулевых-десятых, когда корпорации стали продавливать свои решения вопреки воле пользователей. Корпорации занимаются бизнесом, а не являются местом для самореализации людей — это важно для политики «ВК». Пользователи думали, что они могут повлиять на эту политику, но они не смогли. Большие корпорации и государство — это близкие вещи. В этом нет никакого сюрприза», — говорит Колозариди.

К этому моменту во «ВКонтакте» было зарегистрировано больше 21 миллиона пользователей, соцсеть к этому моменту стала самым популярным интернет-ресурсом в России, в Украине — второй по количеству аудитории соцсетью — VK уступал лишь Google и Mail.ru, которая частично владела VK. В том же году компания, принадлежавшая Алишеру Усманову, увеличила свою долю во «ВКонтакте» — с 24,99 до 32,49%. IT-журналист Андрей Бродецкий считает наращивание доли Mail.ru очень важным событием для «ВК»: «Я сам начал пользоваться в 2008 году и видел, как к середине десятых «ВКонтакте» становился все популярнее.

Она была такой продвинутой, много интересных фич: то, что не давал фейсбук, давала «ВК». Но потом началось проникновение государства в структуру собственности».

«VK пыталась работать как большая библиотека пользовательских файлов, потом роль такой коллекции файлов стала уменьшаться», — рассказывает Колозариди. В 2013 году из VK пропала часть бесплатной музыки — из-за принятия Госдумой антипиратского закона, позволяющего блокировать сайты, на которых композиции размещены без разрешения правообладателя. «Многие использовали «ВКонтакте» как свою личную фонотеку. Возможно, из-за [сокращения такого контента] VK претерпел какой-то отток пользователей на другие платформы», — говорит руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк.

Параллельно с переменами в «ВК» Дуров начал разрабатывать мессенджер Telegram. «Из-за Telegram в том числе [у инвесторов] было непонимание, почему в рабочее время на ресурсах компании делается другой проект. Первая работа над мессенджером велась из дома Зингера в Петербурге, где располагался офис компании Дурова, то есть программисты «ВК» делали Telegram», — рассказывает Андрей Бродецкий.

В 2014 году Дуров покинул «ВК», продав свою долю гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину. После ее и долю бывших соратников Дурова — Вячеслава Мирилашвили и Льва Левиева — выкупило Mail.ru, став единственным владельцем «ВК». Компанию тогда возглавил Борис Добродеев, сын генерального директора ВГТРК Олега Добродеева. В ноябре 2021 года Газпромбанк выкупил долю Сбербанка в VK, а через месяц оставшуюся долю владельца холдинга Алишера Усманова выкупила группа «Согаз», также принадлежащая «Газпрому». Часть акций «Согаза» есть и у Михаила Ковальчука — совладельца «Национальной Медиа Группы». Так государство получило полный контроль над некогда свободной социальной сетью.

Генеральный исполнительный директор ООО «Мэйл.Ру Груп» Борис Добродеев. Фото: РИА Новости

Недетская соцсеть

С момента создания «ВКонтакте» была соцсетью, где пользователи могли свободно обмениваться файлами — загружать свои, делиться ими друг с другом. При этом тогда не существовало системы модерации, которая бы удаляла «вредный» контент. «Instagram, Facebook и YouTube имеют более жесткие правила, есть то, что пользователи не могут публиковать — хейтспич, обнаженные тела и другое. «ВКонтакте» до определенного момента была максимально свободной в этом отношении площадкой со всеми плюсами и минусами: пользователи могли публиковать все что угодно».

После начала блокировки Instagram Роскомнадзор заявил: это необходимо, чтобы «обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков», и пригласил пользователей перейти в VK и «Одноклассники». Однако «ВКонтакте» все еще небезопасен.

Свободная информация и отсутствие цензуры — это принципы, на которых Дуров и создал соцсеть. В 2011 году, в ответ на возмущение некоторых пользователей тем, что во «ВКонтакте» есть порноконтент, он ответил:

«Мы никогда не делали ресурс для детей. Мы не умеем этого делать. Этим занимаются другие люди. Поэтому если вы боитесь, что ваши дети найдут во «ВКонтакте» порнографию, не пускайте их туда».

Несмотря на заявления о борьбе с «порноконтентом», «ВКонтакте» до сих пор остается бесплатным хранилищем подобных видео. «ВКонтакте» — это библиотека порнографии в РФ и СНГ, возможно, главное хранилище порноконтента. Все, что появляется на порносайтах, довольно быстро появляется в VK, — рассказывает Николай Чумаков, ведущий телеграм-канала «Тот парень с порнозависимостью». — VK действительно удаляет порно, просто есть энтузиасты, которые постоянно обновляют такой контент».

По словам Чумакова, у «ВКонтакте» нет премодерации, как на Youtube, в Instagram и других соцсетях, поэтому туда можно бесконечно перезаливать любое порновидео. «Иногда это плохо, потому что видео может стать орудием порномести: парень может расстаться с девочкой и залить ее «голые фотографии» во «ВКонтакте». Соцсеть их удалит, но их зальют заново — и так будет происходить, пока это видео или фото всех не достанет. Порно слишком много, его невозможно отследить по Content ID (уникальному цифровому коду данного контента)», — говорит блогер.

При этом есть категории порноконтента, к которым VK относится внимательнее — это видео с несовершеннолетними. «После 2013 года статью о запрете порнографии (ст. 242 УК. — Ред.) расширили и добавили туда пункт о распространении порно в интернете, в том числе, детского порно. В VK практически невозможно найти порно с несовершеннолетними, даже нарисованное, также удаляются любые политические порно и то, на что жалуются правообладатели», — заключает Чумаков.

По словам Артема Козлюка из «Роскомсвободы», модерации VK скорее подвергнется просветительский или научный контент, чем действительно небезопасные видео: «Если VK и прилетает от Роскомнадзора запрос на удаление информации, то он носит далеко не однозначный характер: что-то имеет отношение к политике, а что-то — к своеобразной интерпретации общечеловеческих понятий. Чаще всего Роскомнадзор, Роспотребнадзор и Генкпрокуратура признают запрещенной информацией то, что они считают пропагандой ЛГБТ, наркомании или суицида».

«Модерация очень жесткая, именно когда прилетают заявки от государственных органов. А так, в целом, для пользователей модерация слабее, но при этом может прилететь более жесткое наказание, чем от Facebook и Instagram, — например, административное и уголовное преследованием. Скажем так, в «ВК» диапазон возможностей по «бану» пошире», — иронизирует Козлюк.

Митинг «За свободный интернет» на проспекте Сахарова в Москве, 2018 год. Фото: Ведомости / ТАСС

Товарищ майор подает заявку в друзья

До покупки со стороны Mail.ru «ВКонтакте» публично отказывалась сотрудничать с правоохранительными органами. Еще в декабре 2011 года Дуров выложил в своем твиттер-аккаунте фотографию собаки с высунутым языком — это был его ответ на требование управления ФСБ по Санкт-Петербургу удалить из «ВКонтакте» несколько оппозиционных групп. Тогда спецслужба попросила заблокировать сообщества протестующих против фальсификаций на выборах в Госдуму.

Продав свою долю, создатель VK покинул и пост гендиректора компании, объяснив это «сокращением имеющейся свободы действий». «Предполагается, что его вынудили это сделать под угрозой преследования, но он мог и разочароваться в своем детище — и то и другое возможно, — рассказывает Козлюк. — После этого сразу стало видно, как социальная сеть начала более активно сотрудничать с правоохранительными органами. До этого Дуров развивал проект больше на принципах саморегулирования, чем на принципах сильного вмешательства в контент пользователей. Было больше свободы контента, свободы действий и меньше угроз».

Тогда же «ВК» внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), который контролирует Роскомнадзор. «ВКонтакте» обязаны собирать, хранить и предоставлять российским правоохранительным органам все данные о действиях и взаимодействиях пользователей: их личные переписки, файлы, голосовые сообщения, музыку и все, что пользователи сами генерируют как публично, так и не публично.

Соцсеть хранит даже удаленные материалы — согласно «пакету Яровой» — пока всего месяц, но законом предусмотрено хранение информации до полугода.

«С того момента, как Павел Дуров покинул «ВК», количество административных и уголовных дел на пользователей «ВКонтакте» за их онлайн-деятельность увеличивается, — рассказывает Артем Козлюк. — Этот момент совпал с активным пополнением законодательства репрессивными мерами, все существенно изменилось в отношении простых пользователей и интернет-сервисов в отрицательную сторону не только из-за ухода Дурова». С 2015 года на VK действительно приходилось большинство возбужденных уголовных и административных дел — это подтверждают и «Роскомсвобода», и проект «Сетевые свободы».

«ВК» работала не всегда прозрачно для общества, выполняла требования по простому звонку и вне каких-то официальных регламентирующих документов, выдавая данные пользователя, закрывая страницы. Публиковать что-то политическое стало намного опаснее, чем при Дурове», — говорит Артем Козлюк. Сначала на пользователей массово заводили уголовные дела по «экстремистской» 282-й статье УК, после ее частичной декриминализации диапазон применяемых статей еще расширился. Есть более десятка статей, по которым наказывают пользователей интернета за их онлайн-деятельность — это и оправдание терроризма (205.2 УК), и призывы к экстремизму, и административные статьи. По словам Станислава Селезнева из «Сетевых свобод», VK до сих пор остается лидером среди остальных соцсетей по количеству административных дел и «уголовок» на пользователей.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

«Это была псевдодекриминализация. Сначала число дел упало, потом мы увидели, как эти статьи стали просто переквалифицировать на другие, — рассказывает Артем Козлюк. — Недобросовестные сотрудники правоохранительных органов вместо поиска реальных преступников используют автоматизированные системы для поиска во «ВКонтакте» как случайных пользователей, так и активистов — это могут быть и дети, есть примеры, когда наказывали молодых людей, которым на период публикации чего-то было по 14–16 лет, а через несколько лет им приходили повестки».

О том, что VK раскрывает данные пользователей по электронной почте без решения суда, в 2018 году рассказал Леонид Волков. Как он утверждает, «ВКонтакте» отправляла Центру «Э» в Башкирии сведения об администраторах сообщества сторонников Навального в Уфе, при этом запрос не был оформлен по правилам «ВК». После публикации этих документов соцсеть обнародовала список тех данных, которые собирает у пользователей и может передать в госорганы.

Местоположение, регистрационные данные, обращения в поддержку, данные из описания профиля, историю посещений, данные об устройстве, сообщения, история публикаций и подписок, медиафайлы, платежные данные, информация, которая получена автоматически во время доступа к соцсети или сторонним сайтам с использованием файлов cookie, информация от третьих лиц — все это соцсеть может передать по обращению силовых структур.

«Архив цифровой жизни»

В 2014 году ФСБ потребовала от Павла Дурова «выдать личные данные организаторов групп Евромайдана», но «ВК» отказался. «Юрисдикция РФ не распространяется на украинских пользователей «ВКонтакте». Выдача личных данных украинцев российским властям была бы не только нарушением закона, но и предательством всех тех млн жителей Украины, которые нам доверились», — написал Дуров на своей странице (копия поста сохранилась в веб-архиве).

В 2017 году Украина ввела санкции сразу против нескольких российских компаний, в том числе против «Яндекса» и «ВК», позже их продлили еще на три года. Украина была второй страной по количеству аудитории соцсети. «Это было очень громкое событие, и не все его положительно восприняли в украинском обществе, потому что не любят, когда ограничивают их свободу, — рассказывает Андрей Бродецкий. — Нельзя сказать, что VK давал что-то, чего не было в других местах, поэтому люди просто перешли в другие соцсети, в первую очередь, в Facebook и Telegram». IT-журналист утверждает, что в украинском сегменте соцсети было много пропаганды: «Действительно, через VK многие пропагандистские ресурсы попадали на экраны украинцев, тогда было много негатива, потому что много у кого была часть медиапотребления завязана именно на «ВКонтакте».

Акция против блокировки российских интернет-сервисов на территории Украины. Киев, 2017 год. Фото: Zuma / TASS

По словам Бродецкого, чтобы обойти блокировку, соцсеть даже запустила на территории Украины приложение со встроенным VPN. То же подтвердили и украинские провайдеры. Но даже это не помогло удержать большую часть аудитории. «Соцсеть затухала постепенно, и первое время VK еще входил в топ-20 приложений по популярности, но они очень долго запускали свой VPN. Сейчас где-то у людей может быть доступ даже без VPN, но сайт уже просто никому не нужен, все контакты уже куда-то перешли. Тем более там убрали музыку, то есть для меня и для многих пользователей это просто архив цифровой жизни с конца нулевых до середины десятых».

«С того времени все, что происходило с VK, — это плавная стагнация, там уже особо не было развития. Это перестало быть крутым. Блокировка в Украине — важная часть истории «ВКонтакте», ведь раньше они называли себя «самой крупной соцсетью в Восточной Европе», — подытоживает Бродецкий.

Приставка к зомбоящику

Помимо свободного доступа к порноконтенту в VK можно бесплатно посмотреть фильмы и видео, которые находятся под авторскими правами. Концепция свободного обмена файлами предполагает, что пользователи «ВКонтакте» сами их добавляют в соцсеть — а та их удаляет по обращению правообладателя, но отсутствие премодерации позволяет их перезаливать не один раз. «Свобода контента в VK при Дурове была намного больше, чем в других соцсетях, но она в принципе и сейчас сохраняется», — говорит Козлюк.

В 2020 году тогда еще холдинг Mail.Ru Group запустил собственный видеохостинг «VK Видео». Ресурс должен был существовать как единый видеосервис и стать конкурентом YouTube «на свой лад». На новой платформе обещали «подбирать контент на основе персональных предпочтений пользователя», как это делают другие похожие сервисы.

Все это привлекло во «ВКонтакте» не только пользовательский контент, но и государственный.

Например, каждый день марафона российского общества «Знание», которое курирует замглавы администрации президента Сергей Кириенко, собирал от трех до 5 млн просмотров именно в «VK Видео». Дублируют свои трансляции там и государственные телеканалы — зарубежный RT и Россия 24. А после отключения монетизации на YouTube для российских пользователей «ВКонтакте» заявило о запуске собственной программы поддержки создателей видеоконтента: им пообещали отдавать 100% дохода от рекламы.

В октябре 2021 года Mail.ru, поглотивший «ВКонтакте», сам переименовался в VK — чтобы использовать «наиболее узнаваемый бренд холдинга». Спустя пару месяцев его возглавил Владимир Кириенко — сын первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко. После начала «спецоперации» РФ на территории Украины чиновник оказался под санкциями, как и украинский VK. В январе правительственная комиссия включила «ВКонтакте» в список «социально значимых ресурсов», так что теперь доступ к соцсети можно получить, даже если не оплачен интернет. Помимо VK туда пока попали только «Госуслуги». Артем Козлюк из «Роскомсвободы» считает, что сейчас все происходит в логике развития соцсети: «Все это вызывает очень много вопросов, ведь такой список можно сравнить с федеральными телеканалами, что еще больше показывает государственную значимость «ВКонтакте» и желание загнать пользователей туда под государственный контроль».

Генеральный директор VK Владимир Кириенко. Фото: Пресс-служба VK / ТАСС

«Мы видим активный рост аудитории, переход блогеров и большой всплеск активности авторов во «ВКонтакте». Мы считаем необходимым максимально поддержать всех, кто создает контент на нашей платформе», — пояснила CEO «ВКонтакте» Марина Краснова. При этом соцсеть по обращению Генпрокуратуры и заблокировала группы независимых СМИ, в том числе городского медиа The Village, признанных «иноагентами» «Медузы», «Медиазоны» и телеканала «Дождь» и даже группу «Эха Москвы» — радиостанцию, джингл которой и вдохновил создателей «ВКонтакте» на это название.

Татьяна Колобакина, корреспондент отдела политики

P.S.

По данным «Роскомсвободы», 19 марта администрация Вконтакте начала блокировать личные страницы пользователей, ссылаясь на требование Генеральной прокуратуры о «недопустимости дискредитации действий вооруженных сил РФ за рубежом».

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