Близится выход смартфона Xiaomi 12 Lite с чипом Snapdragon 778G+ и 120-Гц дисплеем

Рассекречены характеристики нового смартфона под названием Xiaomi 12 Lite.

На данный момент устройств проходит по базам данным под кодовым обозначением 2203129G. Вместе с тем разработчики предусмотрели мощный восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 778G. Размер дисплея смартфона составляет 6,55 дюймов с частотой обновления кадров 120 Гц и высоким разрешением.

На тыльной стороне устройства размещена основная многомодульная камера с главным датчиком 64 мегапикселя. Разработчики пока не сообщили дату презентации и стоимость смартфона. Что касается географии продаж, пока возможность поставок на российский рынок не раскрывается китайским производителем.