 

Honor 60 SE 5G с 12 Гб ОЗУ доступен для предварительного заказа в Китае

21.03.2022, 22:15, Разное
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Известный бренд Honor анонсировал начало приема заказов на усовершенствованную модификацию нового смартфона Honor 60 SE для китайского рынка.

Главным преимуществом предусмотренной комплектации указали 256 гигабайт встроенной памяти и 12 гигабайт оперативной памяти. О размерах новой модели свидетельствует примененный 6,67-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Частота обновления кадров устройства достигает 120 Гц.

За производительность нового аппарата отвечает мощный процессор MediaTek Dimensity 9000. Фронтальная камера имеет одинарный модуль на 64 мегапикселя, тогда как основная камера представлена несколькими модулями с главным датчиком 64 мегапикселя. Смартфон получил батарею на 4300 мАч.



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