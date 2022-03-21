Huawei начала продажи в Китае нового смартфона Nova 9 SE

Ведущий китайский бренд Huawei сообщил о начале продаж на местном рынке новой версии смартфона Nova 9 SE.

Указывается, что первоначально на рынке появились модификации Nova 9 и Nova 9 Pro, однако новая версия имеет более упрощенные характеристики и соответствующий ценник. За производительность смартфона отвечает восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 680 4G. Кроме того, модель получила поддержку операционной системы Android 11.

Дисплей смартфона обладает диагональю 6,78 дюйма с высоким разрешением и встроенной фронтальной камерой на 16 мегапикселей. Достоинством смартфона указали улучшенную основную камеру с главным чипом 108 мегапикселей. Размер ОЗУ равен 8 гигабайт, а встроенной памяти 128 гигабайт.