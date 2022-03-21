 

Мнение: Телеграм стал самым популярным мессенджером в России

21.03.2022, 20:44, Разное
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Телеграм стал самым популярным мессенджером в России

Telegram впервые обошел по популярности WhatsApp в России – его доля в общем объеме трафика в мессенджерах в первые две недели марта увеличилась с 48% до 63% в сравнении с таким же периодом в феврале. Доля WhatsApp сократилась с 48% до 32%, доля Viber – с 5% до 4%.

1. WhatsApp, ксати, у нас пока официально не закрывают, даже несмотря на то, что Facebook и Инстаграмм уже заблокировали. Официальных планов по закрытию вражеского мессенджера пока нет. Но все равно наблюдается ощутимая миграция в телегу.

2. Лично WhatsApp и Viber в начале месяца полностью со всех устройств удалил и думаю это делают сейчас многие – каждый день в телегу сыпятся уведомления, что тот или иной знакомый товарищ подключился к Телеграм. Фактически, менее чем за месяц Дуров откусил солидный кусок российского рынка.

3. В порядке критики – качество звонков в WhatsApp на сегодня все еще лучше, чем в Телеграм – с этим надо что-то делать.

Источник: Colonel Cassad



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