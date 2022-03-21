Наталья Чистякова-Ионова, Владимир Яглыч, Анна Старшенбаум и другие на премьере в Москве

Вчера в московском кинотеатре “Космос” прошел первый показ нового фильма режиссера Александра Галибина “Моя ужасная сестра”. Первыми картину посмотрели создатели и исполнители главных ролей, а также их друзья и коллеги.

На премьере присутствовали: Наталья Чистякова-Ионова, Владимир Яглыч, юная актриса София Петрова, а также Анна Старшенбаум, Иван Злобин, Вячеслав Ценёв, Анастасия Вивденко и продюсеры Михаил и Анна Курбатовы.

Я под впечатлением от всей команды. Я очень счастлива, что все случилось, что случилась магия, и у нас образовалась такая классная пара с Яглычем! Совершенно прекрасные девочки. Я ждала момента, чтобы сыграть в чем-то новом, поработать с новым режиссером и вообще как-то сменить амплуа, и здесь, на мой взгляд, очень добрая картина, позитивный сценарий с очень важными и нужными ценностями в наше время. Я уверена, что все получится по-доброму! Конечно, будет юмор, и будет, о чем подумать после фильма, – поделилась впечатлениями о работе Наталья Чистякова-Ионова.

Наталья Ионова-Чистякова Владимир Яглыч

Фильм “Моя ужасная сестра” рассказывает обычную историю, как двое молодых людей с детьми-ровесниками – Максим (в исполнении Владимира Яглыча) и Юля (Глюк’оZа) решают пожениться. Однако их дочери от первых браков, которым пришлось стать сестрами, очень хотят вернуть свою прежнюю жизнь…

Картина в прокате с 24 марта.

Михаил и Анна Курбатовы и София Петрова Анна Старшенбаум и Владислав Ценёв Арсений Инютин, Карина Каграманян, София Петрова, Клим Бердинский и фото Марты Кесслер Иван Злобин, Анастасия Вивденко и Дмитрий Губарев_ Иван Синцов