 

Ford показала обновлённый кроссовер Ford Explorer для китайского рынка

21.03.2022, 19:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый внедорожник Ford Explorer официально представили публике.

Известно, что рестайлинговая версия появится в продаже к концу весны текущего года. Вместе с тем покупатели могут оформить предварительный заказ на спецверсию Ford Explorer прошлой генерации. Известно, что автомобиль выпускается на китайском предприятии. Разработчики модернизировали решетку радиатора, головную оптику, соединенную светодиодной полосой. Не обошлось без обновления бамперов и задних фонарей.

В салоне нового внедорожника Ford Explorer установлены более качественные материалы отделки, а также предусмотрен крупный экран мультимедийной системы. Под капотом автомобиля используется 2,3-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 276 л.с. мощности. Автомобиль приводится в движение 10-ступенчатой коробкой передач.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Витамин D: сколько, кому и как?

25.05 / В Британии освистали политолога за бред о России: Наши войска занимаются пиаром вместо защиты

29.10 / Дарья Пынзарь избавилась от больших искусственных губ

25.08 / Сын Любови Полищук впервые опубликовал снимок с тайной возлюбленной

30.05 / В Израиле найден уникальный наконечник стрелы из библейской битвы

14.10 / Мнение: «Кризис» Франции с исламом- наследие 200 лет колониальных зверств

26.11 / Мнение: Мини-бунт против QR-кодов

09.01 / Как частный детский сад оказался центром сатанинского культа, где мучили детей

08.02 / Юлия Салибекова объяснила причины расставания со своим супругом: “Непреклонна в своем решении”

03.08 / Новая российская форма организованной преступности угрожает миру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика