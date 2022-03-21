Ford показала обновлённый кроссовер Ford Explorer для китайского рынка

Новый внедорожник Ford Explorer официально представили публике.

Известно, что рестайлинговая версия появится в продаже к концу весны текущего года. Вместе с тем покупатели могут оформить предварительный заказ на спецверсию Ford Explorer прошлой генерации. Известно, что автомобиль выпускается на китайском предприятии. Разработчики модернизировали решетку радиатора, головную оптику, соединенную светодиодной полосой. Не обошлось без обновления бамперов и задних фонарей.

В салоне нового внедорожника Ford Explorer установлены более качественные материалы отделки, а также предусмотрен крупный экран мультимедийной системы. Под капотом автомобиля используется 2,3-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 276 л.с. мощности. Автомобиль приводится в движение 10-ступенчатой коробкой передач.