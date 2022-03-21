Bremach объявила об отмене поставок внедорожников УАЗ Патриот в США в 2022 году

Компания Bremach сообщила о завершении приема заказов на поставку в США отечественного внедорожника УАЗ «Патриот».

Вместе с тем те клиенты, которые уже заплатили аванс в размере 100 долларов, получат деньги назад. Причина данного решения состоит в текущей ситуации между странами. Вместе с тем автомобиль для рынка США получил название Bremach 4×4 SUV и впервые был показан в рамках автосалона в Лос-Анджелесе в прошлом году.

Кроме того, эксперты сообщали, что российский внедорожник УАЗ «Патриот» рассматривался в качестве бюджетного аналога для моделей Jeep Wrangler, Ford Bronco, доступных на американском рынке. О возобновлении продаж пока данные не приводятся.