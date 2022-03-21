 

Мнение: Безжалостный удар агрессора по мирному торговому центру

21.03.2022, 19:23, Разное
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Вся суть истории с "безжалостным ударом по мирному торговому центру" в Киеве.

На деле, просто выявили огневую позицию РСЗО "Град" ВСУ и уничтожили ее. Там еще и БК для "Пионов" был.
По ссылке https://t.me/boris_rozhin/34883 есть видео, где можно заметить, как недалеко от ТЦ работает РСЗО. Кто-то со своего этажа снял и выложил в Тик-Ток. Бандерлоги истерят и требуют не выкладывать такое, так как это понятное дело ускоряет уничтожение таких блуждающих по городу "Градов", а также рушит бандерлогом пропагандистскую картину.
Не случайно, что в Одессе угрожают давать 10-15 лет тюрьмы тем, кто такое снимает. Фюрер лучше знает, кто обстреливает мирные ТЦ.

Источник: Colonel Cassad



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