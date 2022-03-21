Марк дал заднюю – Личное мнение

Удивительное — рядом. Сегодня в суде, где началось рассмотрение дела, адвокат заявила, что они передумали.



Фото: Соцсети

«Компания после публичного обсуждения изменила политику… Недопустимы разжигание ненависти в отношении российских гражданских лиц, русофобия, призывы к притеснению. Мы также не допускаем призывов к убийствам глав государств», — цитирует РИА Новости заявление адвоката.

Думали-думали и передумали. Решили, что разжигание ненависти недопустимо.

Осознали наконец, пришли к выводу, что любое притеснение по национальному признаку — это плохо.

Расизм. Юдофобия. Русофобия. Любые в этом смысле «изм» и «фобия» — это фу.

Однако наши публичные личности уже попрощались со своими фоточками. Бузова, например, так вообще загасила свой аккаунт, чтобы хоть так перевести аудиторию в Телеграм.

Не то, что мне уж как-то особенно жаль гОленьку, но согласитесь — Бузова и не только она явно словили стресс в связи с блокировкой их соцсети.

Что говорить о тех, кто развивал своё дело, пёк торты, шил кукол, красиво пилил ноготочки. Все эти люди старались, а потом вдруг оказались лишены аккаунтов по воле самой соцсети.

А вот теперь передумали. Не хотят, чтобы их блокировали.

И это просто прекрасно, что люди сейчас увидели и могут здраво оценить отношение соцсети к ним.

Как вы думаете, хорошее это отношение или не очень?

Upd.: Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил её деятельность в России.

—